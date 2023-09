Kun i Ekstra Bladet

- Hvis jeg som ung mand havde haft den mindste idé om, at det her miljø fandtes, så aner jeg ikke, hvordan det hele var endt, griner 45-årige Mikkel fra Århus, der for mindre end et halvt år siden trådte ind over tærsklen til sexdating- og swingermiljøet - og ikke har set sig tilbage.

Pt. har den storsmilende, veltrænede og ret attraktive singlemand seks faste elskerinder, han besøger med jævne mellemrum.