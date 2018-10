Du er ikke pervers alligevel

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: 50 Shades som frækt krydderi --

Det er synd og skam at skamme sig over seksualitet eller sin seksuelle interesse, og derfor er viden om seksuelle lyster og adfærd enormt vigtig.

En del nyere sexforskning har netop fokus på såkaldte parafilier eller usædvanlige sexlyster. Parafili er den moderne sexologis betegnelse for det, man mere nedladende kaldte perversion i gamle dage.

Og det viser sig, at de slet ikke er så usædvanlige endda.

Senest har italienske sexforskere udspurgt 775 studerende om deres seksuelle adfærd og fantasier.

Deltagerne udfyldte diverse spørgeskemaer, der belyste alt fra hyperseksualitet (meget stor sexlyst) til misbrug som børn.

Hver anden mandlige deltager og 40 procent af kvinderne oplyste, at de har prøvet minimum en seksuel adfærd, der i sexologien kaldes parafili. Mange mænd meldte således om interesse i voyeurisme, ekshibitionisme, sadisme og frotteuisme (at gnubbe sig op ad en anden person uden dennes samtykke). Kvinderne er så mere til fetichisme og masochisme.

Undersøgelsen viste også, at seksuelle dysfunktioner og psykiske problemer ikke var associeret med indholdet af de seksuelle fantasier. Og forskerne konkluderer da også, at parafile lyster og handlinger ikke kan kaldes afvigende.

Udbredt

Nogenlunde samme konklusioner er andre forskere inde på - de mener faktisk, at man helt må redefinere parafili når lysterne viser sig at være så udbredte

I et studie i 'Journal of Sex Research’ undersøgte forskerne flere end 1000 repræsentativt udvalgte canadieres sexlyster.

En parafili defineres som intense seksuelle fantasier, der handler om andet end 'genital stimulation eller forberedende kærtegn med normale, kønstypiske, fysisk modne, samtykkende menneskelige partnere.'

Hvilket må siges at være ret bredt. Og cirka halvdelen af deltagerne udtrykte da også interesse i eller erfaring med en eller flere af de følgende parafilier. Vi citerer fra undersøgelsen, hvor hver isme forklares i det medfølgende spørgsmål:

Fetishism: Have you ever been sexually aroused by an inanimate non-sexual object? Please note that a vibrator does not enter into this category.

Transvestism: “Have you ever been sexually aroused by wearing clothing from the opposite sex?”;

Voyeurism: “Have you ever been sexually aroused while watching a stranger, who was unaware of your presence, while they were nude, were undressing, or were having sexual relations?”;

Exhibitionism: “Have you ever been sexually aroused by showing your genitals to a stranger who was not expecting this?”;

Frotteurism: “Have you ever been sexually aroused by touching or by rubbing yourself against a stranger?”;

Masochism: “Have you ever been sexually aroused while suffering, being dominated, or being humiliated?”;

Sadism: “Have you ever been sexually aroused by making someone suffer, or by dominating or psychologically or physically humiliating another person?”;

Især voyeurisme, fetichisme, frotteurisme og masochisme interesserede flere, end hvad man ellers statistisk mener er det almindelige, som er omkring 15 procent.

Generelt var der flere mænd, der havde en eller flere parafile erfaringer (og interesser). Bortset fra masochisme, hvor kvinderne trækker læsset (23,7 procent vs. 13,9 procent). Især kvindelige masochister var mere tilfredse med sexlivet og var mere seksuelt aktive.

60 procent af mændene tænder på at lure, mens kun lidt over hver tredje kvinde har den lyst. Til gengæld er der lidt flere kvinder, som tænder på fetichisme end mænd: 47,9 vs 40,4.

Således lægger studiet sig i forlængelse af en række andre nyere undersøgelser, der dels viser, at vores seksualitet er langt mere frodig og mangefacetteret, end hidtil antaget af den traditionelle seksualvidenskab.