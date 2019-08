Du gætter aldrig, hvem der er det største hit på frækt camsite

På stripchat.com bryster man sig af, at tager man sine kunder alvorligt. Det er god økonomi på den lange bane i et marked, der vælter sig i camsites, hvor liderlige mænd kan se på og chatte med kvinder - mod betaling. Derfor bestræber man sig selvfølgelig på at give kunderne, hvad de vil have.

Alligevel er det kommet bag på folkene bag sitet, at en chat med enarmet mandlig psykolog - som endda har tøj på - blev det mest sete.

For 1. august kunne brugerne chatte med Dr. David J. Ley, der er psykolog, forfatter og seksualitetsdebattør. Og med mere end 1600 deltagere blev det dagens mest sete show.

Herunder kan du se showet:

Ifølge vicedirektør fra stripchat.com Max Bennet var en af grundene til, at de arrangerede chatten, nogle knap så frække fakta:

I en brugerundersøgelse viste det sig, at hele 42 procent havde været bekymret over deres camforbrug, hvor 11 procent konstant eller ofte havde nederen over det.

Blandt de gifte brugere frygtede 29 procent, at cambesøg var det samme som utroskab, og hver tredje erkendte, at deres camleg havde skabt problemer i forholdet.

Skam

Cambrugere er meget lidenskabelige omkring cam-oplevelsen, men folk udefra forstår ofte ikke, hvorfor nogle elsker cams så meget, mener Bennet.

- Der er så mange misforståelser og så meget skam omkring seksualitet, så dette var en mulighed for at mane nogle disse myter i jorden og for at tale med en ekspert om, hvad videnskaben egentlig siger. Som David Ley udtaler i chatten, kan det at se camshows faktisk være godt for helbred og velbefindende.

Sandra blev kæreste med sin sexkunde: - Det gik fra onani til lange snakke

Porno

Ley svarer dette, når han bliver spurgt, hvad man skal gøre, hvis man synes, man ser for meget porno eller er på chatten for ofte:

- Jeg siger ikke til dem, at de skal holde op, og jeg siger ikke til dem, at de skal ændre adfærd. I stedet stiller jeg ham, for det næsten altid en mand, et helt enkelt spørgsmål: ‘Hvad ville du foretage dig, hvis du ikke brugter timer på porno eller webcam?’

- Ofte svarer de, at de ville være på date, på arbejde eller forsøge at få et job. Og det er selvfølgelig vigtigt. Men det, forskningen, viser, er, at mænd, der bruger meget porno og lignende, gør det for at tackle negative følelser. Og så kan man spørge, hvad kom først - de negative følser eller pornoforbruget. Der er næsten altid de negative følelser.

- Det er faktisk ikke så skidt en ide at tænde sexcentrene i hjernen og blive erotisk opstemt, det er langt bedre end at være fuld af angst, uro og bekymringer. Det er en af måderne at komme dem til livs. Vi bekymrer os mindre, når vi er tændte og har en erektion, siger Ley, der erkender, at problemet er, når onani, porno og webcam bliver de eneste måder, vi kan få det bedre på.

Se også: 33-årig københavnerpige: Tænder på at vise mig frem

Kvinder

Ley fortæller også, at stripchat-undersøgelsen overraskende viste, at ti procent af brugerne er kvinder:

- Det er sandsynligt, at de kvinder er biseksuelle eller homoseksuelle. At gå på en chat kan være en måde hvorpå, de kan dyrke en seksuel interesse, som de ellers ikke kan få tilfredsstillet eller udtrykt i deres forhold, siger Ley, der også påpeger, at kvinderne melder om langt færre bekymringer over deres forbrug.

Dog er de sammenlignet med mænd mere bekymrede om, hvorvidt cam er usundt, og om det er utroskab.

- Hvilket passer fint med, at anden forskninger viser, at kvinder i højere grad end mænd betragter porno og lignende som en form for utroskab. Her er løsningen ikke at holde op med at besøge camsites, men derimod at integrere det i forholdet ved for eksempel at sige til sin kæreste ‘hey, det her interesserer mig, skal vi prøve at gøre det sammen?’

Nej, porno har ikke ødelagt din diller

Tema

På baggrund af erfaringerne med David Leys chatshow planlægger stripchat flere tematiserede chats med eksperter:

Cam for par og parforhold - hvad gør du, når kæresten ikke forstår din lyst til cam?

Myten om pornoafhængighed.

De sundhedsmæssige fordele ved cambrug - om at udforske sin seksualitet og forløse seksuelle spændinger.

Hvad gør du, når du bliver forelsket i en camgirl?

Max Bennet synes, der er et stort behov for disse samtaler:

- Vi mener, at dette har potentiale til at blive en helt ny del af stripchat. Vi tror også, at det kan give terapeuter en økonomisk håndrækning.

Se også: Her er pornoens bedste bagdel