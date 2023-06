Efter 20 års samliv: Opgraderet sexliv gentændte forholds-gnisten

Utroskab og et sexliv på nulpunktet var ved at smadre Solvej og Lorentz' ægteskab. Meget er sket siden da, og selv om parret i dag sex-leger med andre, både alene og sammen, så er deres forhold gradvist blevet mere stabilt og langtidsholdbart

- Det er altid nemt at være bagklog, og vi burde nok have gjort noget, inden forholdet for snart mange år siden begyndte at balancere på afgrundens rand.

- Det begyndte for alvor at gå ned ad bakke for mig efter barn nummer fire. Vores sex- og samliv var nærmest ikkeeksisterende, og samtidig havde jeg i forbindelse med graviditeterne taget alt for mange kilo på, der påvirkede selvtilliden og selvværdet.