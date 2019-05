Efter utroskab: Mand udsat for ultimativ ydmygelse

For at føje spot til skade blev manden efterfølgende anholdt

Colombianske Jairo Vargas tænker sig nok om en ekstra gang, hvis han skulle overveje utroskab igen.

Tidligere på måneden blev han taget på fersk gerning af sin kone, da han havde en hyrdetime med en fremmed kvinde på et motel i kystbyen Barranquilla, og Vargas' bedre halvdel var af gode grunde rasende, skriver Daily Mail.

Den utro mand gik derfor i gang med at trygle om tilgivelse, hvilket han i sidste ende fik, selvom han betalte en høj pris for den.

Jairo Vargas' kone, hvis navn ikke er oplyst, ville nemlig kun tilgive ham, hvis han smed alt tøjet og kravlede op på taget af parrets bil og lod sig køre rundt i Barranquilla til offentlig ydmygelse, hvilket han gik med til.

Den 15. maj kunne folk i Barranquilla derfor se Jairo Vargas blive ydmyget godt og grundigt af sin kone, som forårsagede et mindre kaos, da passerende bilister og fodgængere stoppede op for at forevige det usædvanlige syn.

Det sluttede dog, da politiet dukkede op og anholdte Jairo Vargas for at forstyrre den offentlige orden.