En pik har ikke en seksuel orientering. Den vil bare onaneres

Her mødes mænd for at onanere sammen - men de er ikke homoseksuelle

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Unge har en mere flydende seksualitet --

Fælles glæde over fælles onani.

Det er et af trækplastrene på bateworld.com, hvor ivrige mandlige mastubatører fra hele verden mødes og deler erfaringer om onani.

Solo-onani og gruppe-onani er i fokus for disse mænd, der er hetero-, homo- og biseksuelle.

Gruppen, med ni år på bagen, har flere end 87.000 medlemmer, der deler fotos og erfaringer, diskuterer og videochatter.

Man opretter en profil, og selv om en stor del af profilbillederne er stive pikke, er alle medlemmer ikke homoseksuelle. Ifølge data fra siden identificerer 10 procent sig som heteroseksuelle og 30 procent som bi.

Ikke homo

En bruger af sitet Kyle Mustain, der selv er homoseksuel, har sat sig for at finde ud af, hvad der er på spil for de heteroseksuelle mænd, der holder af at onanere med - og også på - andre mænd.

Det fremgår af afstemninger på sitet blandt alle medlemmer, at de fleste ikke mener, at fælles onani er homoseksuelt - og heller ikke at røre ved en anden mands penis. Til gengæld er kys ret 'bøsset'.

Et fænomen, der dukker op igen og igen, er teeange-erfaringer med the circle jerk, altså gruppeonani. En gruppe teengagedrenge, som for sjov skyld onanerer sammen. En slags bonding, der på en ene side ikke betyder noget (Paul McCartney har fortalt, at han gjorde det med John Lennon, da de var unge, og at det ikke betød noget), og som på den anden side nok gør alligevel, for hvorfor ellers opsøge det som voksen.

Se også: Lars dyrker sex på 'flydende Viagra': Sex er bedst, når jeg har drukket

For en del af disse mænd er nemlig ikke kun interesserede i at mødes digitalt - de vil også onanere IRL sammen med andre nøgne mænd uden at føle, at de mister deres heteroseksuelle maskulinitet. Også selv om onanivennen eventuelt er homoseksuel. En heteromand udtaler, at han overordnet set er ligeglad, men:

‘Vanligvis har jeg mere tilfælles med hetero- og bi, fordi der normalt er klare regler, og vi ofter dele, hvad vi kan lide at gøre sammen, mens det bliver mere seksuelt komplekst med bøsser, selvom om jeg stadig synes, det er sjovt. Vi har alle en pik og vil gerne dele den, så man skal ikke overtænke det.’

En anden siger det helt enkelt: ‘En pik har ingen seksuel orientering. Den vil bare onaneres.’

Piger er mere biseksuelle

Venner

De fleste hygger sig enten med fremmede eller med et lille fast hold af nære venner, og en del vil gerne onanere med flere af vennerne:

‘Hvis alle mænd i verden bare indrømmede, at de onanerer og begyndte at gøre det sammen, ville vi sikkert have fred i verden. Jeg har onaneret med nogle venner, men de fleste har for mange problemer med etiketter til at bare slappe af og nyde det.’

Det fremgår, at der er næsten altid heteroporno på skærmen, når mange heteroseksuelle gruppeonanister mødes, måske som erstatning for en kvinde, måske som undskyldning for at være nøgen og erigeret sammen med andre mænd. Som en udtaler:

‘Porno et et must, men jeg ser også mig selv om hetero, Jeg synes, det er enormt frækt, når nogen overgiver sig til sin ophidselse. At man er så tændt af porno, at man bare må hive den frem og køre på det, det er sådan, fællesonani altid er begyndt for mig.’

Derfor har kvinder lyst til pigesex

Rigid

Ifølge sociologen Jane Ward, der har skrevet bogen ‘Not Gay: Sex Between Straight Men, bliver mandlig seksualitet i vores kultur anset for at være temmelig rigid:

Enten er man homoseksuel eller ej, mens kvindens seksualitet har lov til at være mere flydende. Derfor efterrationaliserer nogle guppeonanister det som alt muligt andet end en homoerotoisk erfaring - ud fra den antagelse, man vil miste sin heteroseksuelle kapital, hvis andre fandt ud af, at man gruppeonanerer med andre mænd.

Men som Kyle Mustain udtrykker det, kan et forum som bareworld.com være med at give disse mænd selvtillid og identitet - mens de morer sig sammen, hvilket alle mænd burde prøve.

Se også: Sådan er den flydende seksualitet