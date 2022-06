For 46-årige Joan har en stor eller en ekstra stor penis aldrig været ensbetydende med fed og lækker sex

Ekstra Bladet

Som 19-årig blev jeg 'udsat' for en relativt stor penis, som jeg havde visse udfordringer med at håndtere - både oralt og under samleje.

Heldigvis fandt fyren hurtigt ud af, at hvis han i stedet brugte sine fingre, så fungerede det meget bedre for mig. Derfor er jeg også ret sikker på, at det ikke var første gang, han havde oplevet noget lignende i forbindelse med sex.