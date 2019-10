EU-porno: Op og ned i den europæiske sexindustri

Pornoens globale hovedstad ligger i San Fernando Valley uden for Los Angeles i Californien. Dér trækker branchen talenter til fra hele USA og resten af verden, og teknikerne er ofte også tilknyttet den ‘rigtige‘ film- og tv-industri.

Den europæiske pornohovedstad ligger i disse år i Budapest. Her defilerer navnløse kvinder ind og ud af produktionerne, og kun få bliver stjerner, der når ud over national berømmelse. En del af modellerne kører en kort turnus: Budapest, Prag, Paris. Og så ud af branchen igen. Pengene er færre på alle dele af produktionerne end i de amerikanske.

I 90’erne lå kraftcentret i Barcelona, hvor produktionsselskabet Private, der blev stiftet af svenskeren Berth Milton i 1965 og videreført af hans søn, sprøjtede storladne anal-eposser ud med blandt andre danske supertalenter som Dina Jewel og Katja K. Private var i årtier førende på magasinområdet, og den succes videreførte firmaet på vhs- og dvd-markedet.

Porno uden mellemmænd: Du kan få det præcis, som du lyster

Webcam

Den europæiske sexindustri blev, som den amerikanske, voldsomt ramt af først piratkopiering og siden tubesites. Det har blandt andet betydet en mindre industri, der laver billigere produktioner, og modeller som i stigende grad henter hyren ind ved at lave webcam og lignende.

Producenter taler om, at mange nye modeller dukker op på settet uden at mestre et blot tåleligt engelsk, som er det globale pornosprog. Pornobagmænd fortæller også, at de europæiske brugere har andre æstetiske krav end de amerikanske. Pigerne skal enten være helt naturlige eller elegante og såkaldt 'glamcore-stylede'.

Og så gik dvd-markedet meget tidligere død i EU, især i Nordeuropa, end det gjorde i USA, hvor der stadig findes købere til den slags.

Omvendt er cammarkedet først rigtigt ved at tage fat i EU nu, fortæller Dan Leal, der med Immoral Productions, som begyndte i USA, og som med succes er gået ind på europæiske marked, vandt en Xbiz Awards Europa for bedste hardcore site i 2018.

- Europæisk indholdsproduktion er i en overgangsfase, hvor flere og flere modeller producerer deres eget indhold og egne korte klip og distribuerer det direkte til brugerne via platforme som manyvids, onlyfans og clips4sale.

Dansk ægtepar booster sexlivet - ved at lave porno

Rocco

En af dem, der har været med hele vejen i den udvikling, er den 54-årige italienske legende Rocco Siffredi, der debuterede foran kameraet i 1987. Han holder stadig fanen højt, både som rå pikhelt og alsidig producent.

- I dag ser vi en masse folk, der skyder indhold på en meget filmisk måde, og så er resten ellers amatør-arbejde. Personligt har jeg ikke noget imod det, for indhold plejede at blive skudt ret amatøragtigt i lang tid, før klip- og cam-tendensen begyndte at vokse, siger Siffredi, der ærgrer sig over de færre penge i branchen.

- Det er ikke let at lave godt indhold uden penge, så det er en stor udfordring, lyder det fra legenden, der mener, at porno altid har haft store udfordringer.

- Det er derfor, vi er pionerer på så mange niveauer. Vi er vant til at arbejde under de her forhold.

Selv om det går ud over ham, er han ikke bange for at se udviklingen i øjnene:

- Brugerne ser helt sikkert ud til at foretrække en-til-en interaktion via cam- og custom-porno. Det er ret cool.

I custom-porno laver modellen klip på baggrund af kundens ønsker.

Dansk porno: Fra verdens sex-højborg til det rene amatør-ynk

Sprog

Siffredis største indvending mod at producere i Europa er sprogbarrieren, der gør det svært at lave manus og hyre de rigtige folk, selv om det dog er blevet bedre med de unge.

- Mange af modellerne møder op på settet uden at kunne engelsk. Det gør dialog i filmen svær, ligesom det er et problem at instruere modellen, hvis vedkommende ikke fatter engelsk.

Ellers ser Siffredi penge og professionalisme som to af de største forskelle på europæisk og amerikansk porno - nu som før.

- Amerikanske modeller er vant til at optræde i store produktioner med gode instruktører. Så de bliver mere professionelle og bedre skuespillere. I Europa møder pigerne op og tager en gang imellem turen mellem Budapest, Prag og Paris, og så ser vi dem aldrig igen og må begynde forfra med nye modeller.

Der er dog også en fordel ved, at der hele tiden dukker nye talenter op: De er gode til amatørfilm eller casting-film.

Hun er den største stjerne på Pornhub

Priser

Flere producenter fortæller, at en fordel ved at lave film i Europa er, at priserne er lavere. En almindelig mand/kvinde scene koster det halve af prisen i USA. Hvis du lægger anal oveni, kan det blive tre gange så dyrt i USA.

Samtidig er der større variation med hensyn til locations i europæisk porno. Der er stor forskel på Budapest og Barcelona, mens amerikansk porno typisk bare ligner det sydlige Californien, hvor det hele bliver skudt i lagerhaller eller på et mansion med en pool.

God udvikling

Den tidligere model Julia Grandi fra Rusland, der har et modelbureau i Budapest og er instruktør og producent for franske Greg Lansky (der har gjort kometkarriere i USA med selskaber som Blacked, Tushy og Vixen), ser lyst på Europorno:

- Flere europæiske selskaber når et internationalt niveau og kommer op på linje med de førende amerikanske. Samtidig kommer flere amerikanske producenter til Europa for at arbejde, og skillelinjen mellem amerikansk og europæisk porno fader langsomt ud.

Julia Grandi producerede flere vindere i årets Xbiz Awards Europa:

Global studio of the year ✅

Beat new starlet Liya Silver ✅

Best glam scene Vixen (Jia Lissa, Liya Silver, Alberto Blanco produced by me) ✅ @LiyaSilver @Jia_Lissa @VIXEN @GregLansky pic.twitter.com/dxnrcVy0Si — Julia Grandi (@julianagrandi) September 11, 2019

I Europa skyder Grandi på lokations som Ibiza, Mykonos og i Paris, og for at omgå sprogproblemerne sørger hun for at fortælle visuelt uden for megen dialog.

- Og med den store diversitet i castingen kan en film have syv-otte modeller fra forskellige lande, hvilket giver mange fans mulighed for at finde deres nationale helt.

Sådan kan porno tænde dit forhold