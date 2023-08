Få bedre rejsning og hold længere i sengen

Spot og træn den skjulte muskel: En stærk og smidig bækkenbundsmuskel er vejen frem for manden til at undgå inkontinens og få et bedre sexliv - hele livet igennem. Sexlegetøjs-ekspert Joan Pickering giver gode tips

Vi kvinder får ofte at vide, at det er vigtigt at træne og styrke bækkenbunden. Blandt andet for at undgå at dryptisse i bukserne i forbindelse med for eksempel hård fysisk aktivitet.

Alligevel er det ofte først i forbindelse med en graviditet, at det for alvor går op for én, hvor supervigtigt det er at have en smidig og veltrænet bækkenbund.