Fagfolkets sexfavoritter går målrettet efter klitoris

Igen i år blev den årlige EroFame messe, der er Europas største af sin fagmesse slags, besøgt af mange danske sexshopindehavere og bloggere.

Det gælder om at være med, hvor det sker, mener en af disse, sexlegetøjstester JoanB. På messen i Hannover i Tyskland hookede hun således op med tre danske sexhops for at få deres bud på årets stykke sexlegetøj til kvinder.

Lille, kraftig og orgasme-sikker

- Mathilde fra Sinful.dk var ikke et sekund i tvivl. Hun pegede resolut på den spritnye Womanizer Liberty. En lille, kraftig og ret så orgasmesikker såkaldt berøringsfri klitoris-stimulator, jeg nu også selv har fået testet og anmeldt.

- Ja, rent faktisk fik jeg første gang afprøvet Liberty stimulatoren på hotelværelset nede i Tyskland. Det gælder jo om at være lidt hurtig i vendingen, når en producent vælger at lancere deres seneste tiltag i forbindelse med messen, siger JoanB, som du kan på videoen over artiklen.

- Og ja, jeg kan kun bakke op om, at Womanizer har gjort det igen. Men vil dog føje til, at den nye og rejsevenlige variant helt specielt er god til kvinder, der er i markedet for et stykke næsten 100 procent orgasmesikkert stykke sexlegetøj, hvor stimulationen på højeste niveau er ekstra kraftig.

Sommerfugl med pirrende sillikone-penis

- Maria fra Alor.dk har i år kastet sin kærlighed på en type af produkt, mange kvinder måske husker fra nogle år tilbage. Nemlig en butterfly-vibrator, men altså her i en super moderne og smartphone-kontrolleret udgave, og hvor den lille og nuttede såkaldt trusse-vibrator stimulerer på både klitoris og indvendig i vagina på samme tid, lyder det fra JoanB, der har testet Lydia.

Ifølge JoanB er Lydia ikke kun velegnet til at hygge med hjemme i sengen, den er også god til at tage med i byen:

- Lydia kan i takt med musikrytmer. Det kan gøre en koncertoplevelse eller besøget på klubben endnu mere intenst. Et andet positivt træk ved denne butterfly-vibrator er desuden indføringsdelen, sommerfuglens lille penis-vibrator, der giver en lige det der ekstra.

Klitorisvibrator til hende og ham

- At Kristoffer fra Winkwink.dk valgte at pege på et helt tredje produkt til os kvinder, det understreger jo kun, at der hele tiden kommer nye, spændende og effektive stykker sexlegetøj på markedet. Volita, som denne lidt anderledes klitorisvibrator hedder, er også en af mine egne favoritter af flere årsager.

- Med denne split-vibrator, som jeg vælger at kalde den, da stimulationen af klitoris foregår via to splitter, to super fleksible silikone-flapper, giver nemlig mulighed for at stimulere på og omkring klitoris på en helt anden måde end hvis man bruger en mere traditionel klitorisvibrator.

JoanB mener, at denne klitorisvibrator med stor fornøjelse også anvendes af manden - til stimulation af penishovedet:

- Klart bedst er det dog, er jeg blevet hvisket i øret, hvis hun benytter den på ham.

