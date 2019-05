Fem sexting du skal vide om nipples

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Babsologi - sådan skal du tage på bryster --

Blot synet får det til at krible i din fingre efter at ae, nulre og kærtegne - men brystvorterne er et følsomt område at begive sig ind på: De er ikke helt nemme at blive klog på.

Nogle skal kysses blidt, andre nives hårdt. Og det kan endda ændre sig fra dag til dag.

Heldigvis har vi fundet en ekspert udi brystvortestimulation. Hun hedder Rebecca Weinberg og er chef i et firma, der gør sig i legetøj fra det sorte univers. Det følgende gælder dog på tværs af seksualiteter.

Her er de erogene zoner

Nydelse og smerte

Både mænd og kvinder har hundredvis af nerveender i brystvorterne, hvilket gør dem følsomme for både nydelse og smerte. Studier peger på, at 52 procent af mænd og 82 procent af kvinder finder det erotisk ophidsende at blive kærtegnet på brystvorterne. Så regel nummer 1 er: Gå langsomt frem. Også selv om, det er en del af BDSM, og brystvorteejeren tænder på smerte, er opvarmning en god ide.

En hovedregle er, at jo mere liderlig kvinden er, desto kraftigere stimulation kan brystvorterne tåle/har hun lyst til.

Ikke kun forspil

Sex er under opsejling. De indledende manøvrer indkluderer numsegrams, brystklem og nipple-nulren, hvor du tilsyneladende leder efter en radiostation, som udsender en stønnende melding om, at du kan gå videre til næste fase.

Men prøv at gøre brysterne og brystvorterne til hovedmåltidet og ikke kun en appetizer. Nogle kvinder kan nemlig få orgasme udelukkende ved nipple-stimulation. Hvilket leder til næste punkt:

Klit/vorte

MR-scanninger har vist, at hos nogle kvinder aktiveres de samme områder i hjernen, når de bliver brystvortestimuleret som ved klitoris-stimulation. Hvilket også er med til at vise, hvor vigtigt det er, at du ikke bare angriber dem hårdhændet til en begyndelse. Du niver heller ikke i klitten, vel?

Se også: Her må du gerne røre - og her er no go!

Hormon

Du har hørt om kærlighedshormonet oxytocin, der hjælper os med at føle samhørighed. Det udskilles blandt andet, når kvinden ammer - og i det hele taget ved adækvat stimulation af vorterne.

Menstruationscyklus har for nogle kvinder en enorm betydning for deres seksualitet. Det kan betyde, at de visse dage er super følsomme på den god måde over for brystvortestimuli, andre dage kan det resultere i en lussing, hvis du så meget som kigger på dem.

Se også: Sådan vil vi tages på brysterne

Legetøj

Sexlegetøj er meget mere end vibratorer og onanirør. Udvalget til brystvorteleg spænder fra pumper til klemmer, fra skruer til stretchere.

Sådan kan et sæt sexklemmer se ud. Foto: sinful.dk

De mest udbredte og simple er klemmer. De kan være superpirrende af have på, men det er angiveligt himmelsk, når de tages af. Blodtilførslen hæmmes, mens klemmen er på, og når den så tages af, pumper blodet ud - med ekstra følsomhed til følge, så blot et lille slik kan føles eksplosivt.

En vakuumpumpe gør det modsatte, idet den suger blodet ud i vorterne, så de svulmer op og således bliver super sensitive.

En vakuumpumpe. Foto: sinful.dk

Med den slags legetøjs skal man være meget påpasselig med at ikke overgøre det. Højst ti minutter, og hold øje med, at området ikke bliver lilla og føles meget koldt.