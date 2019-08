Feminister optog strippere i smug: Nu har stripperne lagt sag an

- Jeg er feminist!

Sådan siger stripperen A, der lever af at tage sit tøj af på stripklubben Spearmint Rhino i det nordlige London.

Og derfor krænker det hende ekstra meget, at det netop er feminister fra organisationen Not Buying It, som i al hemmelighed har videooptaget hende og en lang række andre dansere på flere klubber i London og Sheffield.

Det skriver rightsinfo.org.

Formålet med at smugfilme stripperne, mens de arbejdede, var at afsløre, at der angiveligt foregår seksuel kontakt mellem dansere og publikum. Faktisk må der heller ikke være blot fysisk kontakt, og Not Buying It har håbet på, at de med videooptagelelser vil kunne få myndighederne til at lukke klubberne.

Ifølge gældende regler i England må en stripper heller ikke røre ved sig selv, og det hævder Not Buying It, at danserne gør.

Og nu går 30-årige A og otte af hendes kollegaer til modangreb. De hævder, at Not Buying It overdriver, og at videooptagelserne er privatlivskrænkende.

- Den slags burde ikke ske uden at sikre samtykke, siger A, der nu er blevet paranoid, når hun er på klubben.

- Jeg kender piger, som er blevet fysisk syge efter det her. Nogle af pigerne har børn, som ikke kender til moderens job. Det ville få forfærdelige konsekvenser, hvis kvinderne bliver genkendt i offentligheden.

Stripperne frygter, at videoerne vil blive lækket, så alle kan se dem.

Regler

Ifølge strippernes advokat Steven Fullman har Not Buying It brudt to regler, dels klubbernes stramme forbud mod at filme, dels dansernes ret til privativ i forhold menneskerettighedskonventionen artikel 8.

Stripperne søger erstatning samt udlevering/destruktion af filmene og alle kopier.

A, der begyndte at strippe, da hun studerede, fortæller, at hun og de andre piger var chokerede, da de fandt ud af, at det var en feministisk gruppe, der stod bag smugoptagelserne.

- Jeg ved, at feminisme i teorien betyder, at man bekæmper kønsstereotyper, og det støtter jeg fuldt ud - men jeg mener, at nogle situationer passer bedst kun til mænd, på samme måde som andre kun er for kvinder.

- Selvfølgelig er jeg feminist! Kvinder skal hjælpe andre kvinder, siger A, der overvejer at danne sin egen feministiske gruppe, som skal give kvinder selvværd og styrke uanset hvad.

Forbud

Not Buying It vil have hele stripbranchen forbudt, idet den er ude af kontrol og skadelig, ifølge lederen Sasha Rakov:

- Den forårsager umådelig skade på kvinderne i branchen - vi har vidnesbyrd fra dusinvis af kvinder, der har forladt den. Den skader de kvinder, som jævnligt bliver krænket udenfor klubberne - i et omfang, der har skabt en 'no go zone', hvor kvinder simpelthen ikke kommer i området.

Not Buying It hævder endvidere, at branchen skaber Harvey Weinstein-typer. Weinstein er den berygtede filmproducer, der er blevet anklaget for overgreb, som skød hele #metoo-bevægelsen i gang.

De lokale myndigheder er i gang med at undersøge de anklager og det bevismateriale, som Not Buying It er fremkommet med.

Vicedirektør i stripklubben Spearmint Rhino, John Specht, bakker op om dansernes tiltag.

Ejeren af en dansk stripklub, der gerne vil være anonym, fortæller Ekstra Bladet, at de gældende danske regler på området minder om de britiske og er fra 1970. De foreskriver blandt andet, at der skal være fire meters afstand mellem danser og publikum, hvis hun er nøgen. Bevillingspolitiet giver dog klubberne dispensation i det daglige. Ved lapdance skal danserne have trusser på.