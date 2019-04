Festival for femi-porno går under jorden efter protester fra… feminister

En britisk festival, der fejrer kvindelig seksualitet, femiporno og såkaldt queer-porno, flytter til et hemmeligt sted efter voldsomme protester.

Eksperter mener, at balladen er et udtryk for tiltagende porno-panik i en kultur og land, hvor adgangen til pornosites fra 15. juni kræver ID.

London Porn Film Festival skulle afholdes i Horse Hospital, et venue for alternativ kunst. Men en gruppe aktivister, der kalder sig Object Now, mener ifølge theguardian.co.uk, at filmene på den lille festival fremmer voldtægt, nedværdigelse og undertrykkelse. Ja, de hævder endda, at festivalen slår et slag for nekrofili.

Gruppen truede med at sabotere festivalen og har sendt en protest til de lokale myndigheder, der indledte en undersøgelse, idet Object Now påstår, at festivalen er ulovlig. Den undersøgelse har så kostet filmfestivalen tid og penge.

Arrangørerne tweetede forleden, at de havde fundet et andet sted til festivalen:

Arrangørerne hævder, at protesterne er transfobiske. Og Rude Jude fra London Porn Film Festival mener, at Object er en del af en moralsk panikbølge, der skyller henover Storbritannien.

- Storbritannien ser sig selv som tolerant overfor queer-folk, men når queer-folk står ved, hvad vi er, bliver vi angrebet, siger Jude, der forklarer, at festivalen blev udtænkt som protest med den censur, som britisk netporno blev underlagt i 2014.

Fisting, pisk, sprøjteorgasmer og lignende måtte ikke længere produceres og vises på britiske sites, og disse ting kan være en del af en queer-seksualitet.

Se også: Forbudt porno mest populær

På programmet på festivalen, som dog blev afholdt i weekenden, var film Second Shutter af danske Goodyn Green, Fisting Fun, Chemo Darkroom og Trans sexwork.

Jubel i England: Nu må de piske hinanden i britisk porno

Dansk

Talsmand for Seksualpolitisk Forum filminstruktøren Steen Schapiro, der har fulgt den britiske debat og selv har været medarrangør af den danske pendant, Copenhagen Fetich Film Festival ryster på hovedet, men har ikke selv oplevet problemer:

- Heldigvis er det mange år siden, at vi har haft den slags ballade i Danmark. De virkelig radikaliserede kvindegrupper, som går til angreb på porno, strip osv, er ikke særligt udbredte herhjemme - dansk kultur er generelt mere frisindet end engelsk, og det gælder også forholdet til porno og seksualkultur.

- Men for et årti eller to siden kunne aktivistgrupper stadig finde på at smadre vinduer til pornobutikker, male slagord henover dem osv. I dag er vreden mere rettet mod sexarbejdere med grimme debatter og internetaktivisme, siger Schapiro til Ekstra Bladet.

Se også: Pornofeministen Paulita elsker sit job

Nypuritansk

Han mener, at det tragiske ved den engelske feministgruppe er, at den bliver nypuritansk og kvindeundertrykkende, når den stempler kvindelige sexarbejdere som ofre og alle fantasier om dominans og lyster til objektgørelse som usunde:

- Det sker også i Norge og Sverige, mere end herhjemme. Den gren af feminismen, som herhjemme kaldes radikalfeminisme, kommer til at skyde sig selv i foden, blive halv-religiøse moralister og i sidste ende selv kvindeundertrykkende. Men der er også andre slags feministiske tilgange, f.,eks. queerfeminisme og pro-sexfeminisme.

- Porno-pioneren og instruktøren Annie Sprinkle, som snart er aktuel med udstilling på AROS, har et berømt motto: Svaret på problemerne med porno er ikke forbud eller skam, men at lave BEDRE porno.

Og Schapiro påpeger, at det at lave bedre og mere nuanceret porno netop er, hvad den engelske festival står for, og det er selvfølgelig vejen frem - ligesom at give sexarbejdere rettigheder:

- Lad os gøre det bedre. Vi mænd kan lige så godt blive fanget i pornoens klicheer og stereotypier, som nogle der bare er dyriske og skal levere et jern - men vi er meget mere, og det kan erotikken sagtens rumme.

- Der er intet galt med film og billeder med seksuelle fantasier, med at blotte sig og nyde lækker sex - men lad os tilbyde mange forskellige slags kvalitetserotik, som ikke fastlåser kønnene, eller udskammer nogen, fordi de har lyst at give slip og blive taget, siger filminstruktør og talsperson for Seksualpolitisk Forum, Steen Schapiro, og henviser blandt andet til et alternativt site som brightdesires.com, hvor filmene har mere fokus på opbygning og sex på tværs af kønsnormerne, men stadig er hardcore og sexede.