Fire grunde til at du tænder på pisk og smæk

Smerte er jo naturens måde at sørge for, at vi holder os fra gøre noget dumt, så på sin vis kan det virke tosset, at masochisten bliver liderlig af noget, der gør nas - i hvert fald hvis det sker i den rette erotiske kontekst.

Og det er en sexleg - med tryk på leg: Smæk, bid, pisk, lussinger, el-chok og hvad der ellers ligger i sadistens værktøjskasse, som masochisten elsker, når legen er i gang.

Her skal vi lige huske på, at det først er for nylig, at sadomasochisme er blevet fjernet fra psykiaternes diagnosemanualer - nu anser man kun masochisme som problematisk, hvis masochistens livsudfoldelse hæmmes og/eller vedkommende skades af sin trang.

De senere år har studier da også peget på, at udøvere af BDSM ikke har flere psykologiske problemer end vaniljesexdyrkeren.

Ikke desto mindre har videnskaben et par forklaringsmodeller, der ikke nødvendigvis udelukker, men snarere supplerer hinanden, på, hvorfor nogle tænder på smerte:

Tillært

Nogle psykologer mener, at usædvanlige sexlyster, såkaldte parafilier, er tillærte. Måske har du set smæk i en film, der har virket erotisk stimulerende, hvorpå du selv vil prøve det af. Det gør du så en dag, hvor du er ekstra liderlig. Og det viser sig at virke effektivt (fordi du i forvejen var godt tændt), hvilket så får dig til at værdsætte det nok til at gøre det igen. Og igen.

Flugt

Mange har svært ved at nyde sex fuldt ud på grund af bekymringer om fx kropsbillede og præstationer. Social-psykologen Roy Baumeister mener, at de meget bekymrede kan bruge masochismen som en flugtvej bort fra disse hæmmende tanker. Smerte er kraftigt distraktion fra tankemylderet, hvilket gør det lettere at glemme sig selv og nyde nuet.

Se også: S/M er terapi

Udvidet bevidsthed

Så er der teorien om, at masochisme ikke blot er en psykologisk flugt, men snarere en form for udvidet bevidsthed, i stil med den man kan opleve under meditation eller religiøse ritualer.

Et par studier, her og her, har peget på, at smerten i masochistiske ritualer kan bringe nogle i trancelignende tilstande af flow og fuldstændigt nærvær. En undersøgelse, hvor forskerne overværede ekstreme piercingritualer kaldet Dance of Souls (tænk kroge med vægt, hypnotiske trommer og klimakset i filmen Manden de kaldte hest). Deltagerne beskriver en tilstand af smertereduktion, en fornemmelse af at flyde og meget lidt aktiv beslutningstagen og logik.

Man kan forestille sig, at de endorfiner ('kroppens eget morfin'), som smerten udløser i koppen, kan medvirke til denne tilstand.

Se også: Derfor er vi til s/m

Personlige værdier

For nogle kan masochisme være en måde at finde en mening med det hele. Teorien tager udgangspunkt i, at man som oftest har BDSM i en tæt relation. Masochisme kan være utrygt eller decideret farligt med en person, man ikke kender. Grænser og tillid er kerner i den slags forhold.

Men når masochisten er i et trygt forhold, er det ikke ualmindeligt at vedkommende hengiver sig totalt til sin partner. Her kan masochisten sige, 'jeg lever for at tjene min Master/mit mål er at gøre min Mistress tilfreds.' Hvilket kan pege på, at for nogle kan masochismen en livsmål og -mening.

Mennesket seksualitet er kompleks og mangefacetteret, så de ovenstående forklaringsmodeller komplementerer hinanden. Som vi tidligere har skrevet om hanrejsfantasier, kan der være mange individuelle grunde til at tænde på den samme ting.

Se også: Vi er langt frækkere end videnskaben troede