Fitbit for orgasmer: Vibrator tæller, hvor meget hun forbrænder under onani

Dansk sexblogger har afprøvet omtalt og småkontroversiel sexgadget med tilhørende app. Hun er begejstret, men den er simpelthen for effektiv til at tabe sig med

Synes du, det bliver lidt formålsløst at ligge og hygge dig med 'blot' sanselig tilfredsstillelse for øje, og er du i forvejen glad for træning, tal og tracking a la fitbit og endomondo, kan du prøve en app-styret multivibrator fra den amerikanske producent Zalo. Den kan nemlig måle, hvor mange kalorier, du forbrænder, mens du onanerer.

Om kalorietælleren bare er tænkt som et sjovt PR-stunt, vides ikke med sikkerhed, men Zalo har i hvert fald fået opmærksomhed. Og ikke kun på den gode måde.

Den britiske redaktør Emily Scott vil for eksempel absolut ikke have Zalo mellem sine ben. Hun mener, den er et udtryk for, at slankehysteriet og en ekstrem målrettethed er gået over gevind - på bekostning af introvert sanselighed.

Vi bad den danske legetøjstester JoanB om at afprøve Zalo, ligesom vi spurgte hende om, hvad man skal tænke om fænomenet. JoanB har skrevet om sexlegetøj i 20 år, herunder seks år på egen blog joanb.dk.

- Det er altid godt og skægt, når der kommer sexlegetøj med ny og spændende teknologi på markedet, der på en eller anden måde virker inspirerende og motiverende i forhold til at onanere, dyrke sex, træne bækkenbund og så videre.

- Når det så er sagt, så er det dog knapt så nødvendigt, at man ligefrem holder sin onani op imod at tælle det antal kalorier, man forbrænder undervejs, siger den danske sexlegetøjsekspert JoanB.

Foto: Sinful.dk

Test

Om sin test af Zalo og den kalorietællende app siger JoanB:

- Den kan heldigvis også mange andre ting, som jeg i virkeligheden synes er ti gange sjovere og mere inspirerende. Appen minder meget om de populære motions-apps, blandt andet Garmin og Fitbit har udviklet, hvor ens fysiske aktiviteter løbende bliver målt og logget.

- I dette tilfælde handler det dog hverken om løb eller cykling, men derimod om ens leg og hygge i forbindelse med vibrator-onani. Angiveligt bygget på studier, hvor det er blevet undersøgt, hvor mange kalorier man forbrænder under sex og onani.

- Den registrerer løbende, hvor ofte man onanerer, samt hvor længe man onanerer pr. gang inden man, som rosinen i pølseenden, tildeles point i forhold til, hvor ‘god og dygtig’, man nu har været.

- Alt sammen både skægt og underholdende, hvilket helt sikkert også kan få en del kvinder til oftere at finde vibratoren frem.

Otte gange

Joan har nået at teste Zalo Queen og appen otte gange.

- Det er i alt blevet til 419 sekunders vibrator-onani, hvor jeg undervejs opnåede fire orgasmer. Og på de her 419 sekunder har jeg altså kun forbrændt sølle 23 kalorier ifølge appen.

- Pr. minuts vibrator-onani forbrænder jeg 3,33 kalorier, som da også er rigtig fint. Måske lige bortset fra at denne her Zalo Queen altså er alt, alt for effektiv. Orgasmerne kommer simpelthen for let og hurtigt.

- Så at benytte produktet som kalorieforbrænder, er altså mindre fedt, men det overskygges heldigvis klart af effektiviteten i forhold til at kunne opnå orgasmer.

Med den hastighed, Joan opnår orgasme med produktet, forbrænder hun, hvad der svarer til en lille vingummibamse vejende 2,38 gram pr. opnået orgasme.

- Satser jeg derimod på at onani-forbrænde, hvad der svarer til en almindelig Marsbar, så ville jeg skulle onanere konstant med vibratoren i intet mindre end 67,5 minutter. Og det holder jeg med garanti altså ikke til - ikke engang med en Marsbar som lokkemad for enden af legen.

For Joan gælder det altså, at hun får orgasme på mellem et og tre minutter med Zalo Queen, hvilket er lig 3,3 til 10 kalorier pr. orgasme.

- Noget som dog passer mig meget fint, er, at minimælken i min morgenkaffe i kalorier svarer sådan nogenlunde til det, der kræves af mig for at opnå en enkelt morgen-orgasme, nemlig små 10 kalorier. Så her går det hele jo helt fint op.

Foto: Joanb.dk

Effektiv

Men hvorfor Zalo Queen så effektiv?

- Den er et to-i-et-produkt, både en G-punktstimulator og en klitorisstimulator. En medfølgende silikone-hætte, man trækker ned over produktet, forvandler den til klitorisstimulator i stil med en Womanizer. Altså denne her berøringsfrie pulse-wave gadget med trykbølge-teknologi. De kan hurtigt give langt de fleste kvinder klitorisorgasme, herunder også mig selv.

Det fremgår af flere historier om Zalo-vibratorerne og appen, at den optager brugerens sexlyde og lader dem indgå i kalorieberegningerne. Den feature har JoanB dog ikke kunnet finde.

Nydelse

Mathilde Mackowski, der forhandler Zalo Queen vibratoren (appen Zalo Remote henter man selv gratis), tror ikke på, at der er nogen, der vil onanere for at forbrænde kalorier:

- Onani handler om at opnå nydelse, når man er alene, og nydelsen vil altid være det primære formål med onani. At Zalo Queen så også tæller ens forbrændte kalorier, er en sjov gimmick, som sikkert tiltaler mange i disse dage, hvor det gælder om at være så sund som muligt. Når man opnår orgasmen, tvivler jeg dog på, at det er de forbrændte kalorier, der er vigtige.

- De kvinder, der har svært ved at opnå en orgasme, kan måske føle det som en for stor mundfuld, hvis de pludselig også skal holde øje med kalorierne samtidig med, at de kæmper for at få en orgasme. Men så findes der heldigvis andre produkter til dem derude, der kan hjælpe dem frem til orgasmen, uden at de behøver bekymre sig om forbrændte kalorier, siger Mackowski.

Når man bruger denne her type app, skal man være klar over, at man i nogle tilfælde samtidig accepterer, at producenten bag må benytte ens data i forbindelse med forskning, statistik med videre. Der har været en omtalt sag, hvor en producent fik ballade for netop at gemme brugernes onanidata.

