Flere end 1000 mænd vil teste sexlegetøj

Du kender det godt: Markedet er uoverskueligt, sælgere dynger deres produkter til i en tsunami af lovord, og så er der det med prisen, så hvordan finder du frem til den helt rigtige vaskemaskine, den perfekte blender, den orgasmesikre vibrator?

Man finder fagfolk, der har afprøvet de hårde hvidevarer.

I de senere år har flere kvinder, både i udlandet og herhjemme, slået sig op som testere af sexlegetøj. Nogle er anonyme, nogle få står frem. De kan give de kvindelige forbrugere tips og vejledning.

Men hvad med de stadigt flere mandlige sexlegetøjskøbere? Hvor skal de finde test af onanirør og prostata-stave?

Et par enkelte sider i udlandet tager mandelegetøj under behandling, men herhjemme er det straks sværere. På nogle få blogs som det lumrehjørne.dk og nytomsex.dk tester anonyme mænd masturbatorer og andet grej, men redaktionen kender ikke til danske mænd, der står ved deres onanianmeldelser.

Vi har spurgt en kvindelig legetøjstester, hvorfor der er mangel på mandlige testere, ligesom vi får et bud fra Skandinaviens største sexshop, som for tiden søger ti mænd til at teste butikkens mandeprodukter.

Mindre tabu

Danske JoanB har blogget om og testet alskens seksuelle hjælpemidler på egen side joanb.dk i snart i syv år og før det blandt andet for det erotiske magasin Tidens Kvinder.

- Helt overordnet er vi på ganske få år nået rigtig, rigtig langt med hensyn til, at det er ok at benytte sexlegetøj i forbindelse med sex og onani. I dag er det mere accepteret end nogensinde, især for kvinder.

- Til gengæld er det langt fra alle, der har lyst til at fortælle vildt fremmede om køb og brug af dildoer, vibratorer, masturbatorer mv. Eller om hvordan det opleves at bruge produkterne, siger sexlegetøjsekspert JoanB.

Hun mener, at mange kvinder i dag godt tør spørge veninderne om sexlegetøj og dele deres erfaringer omkring brugen af forskellige produkter.

- Men mænd har stadig noget mere svært ved at stå ved, at de anvender sexlegetøj. Ligesom mænd heller ikke er super vilde med at dele en mere detaljeret viden om sexlegetøjet med andre. Og dette smitter naturligvis af på kønsfordelingen af hvem, der blogger om sexlegetøj, hvor der er klart flere kvinder end mænd.

- Jeg vil dog stadig sige, at selv om vi kvinder deler vores sexlegetøjserfaringer med nære veninder, så er det fortsat kun de færreste os, der deler vores erfaringer omkring dildoer og vibratorer til hele verden. Hvilket er ret tydeligt i forhold til, at langt de fleste bloggere fortsat er helt anonyme.

Lidt mere nedværdigende for manden

Hvorfor flere kvinder end mænd, om det så foregår anonymt eller ej, blogger om sexlegetøj, har JoanB ved svært at svare på.

- En del af forklaringen skal nok findes i, at mænd stadig har meget svært ved se sig selv som brugere af en fx Fleshlight, da produktet ses som en erstatning for en ægte fisse. For ‘hvorfor går man ikke bare ud og scorer en levende kvinde/fisse? Hvorfor skal man nedværdige sig selv til at benytte et onaniprodukt?’

Her spiller det ind, at mænd er mere bange for andres reaktion på brugen af sexlegetøj, end at kvinden frygter for at ‘blive stemplet som hende’, der bruger dildoer og vibratorer, mener bloggeren:

- Desuden er den generelle opfattelse, at det bare er super frækt, når kvinden bruger sexlegetøj, hvad end hun er alene eller i et parforhold. Når en kvinde onanerer, så opleves det bare som lidt kinky og frækt. Men der er et noget mere negativt syn på manden, der sidder alene derhjemme og masturberer ned i et stykke gummi eller plastik. En holdning, man altså ikke bare lige ændrer fra den ene dag til den anden.

Mænds erfaringer

- Men gider mænd læse om andre mænds onani?

- Helt personligt tror jeg rent faktisk, at det findes rigtig mange mænd derude, der meget gerne vil høre andre mænds meninger om forskellige produkter henvendt til mænd specifikt, siger JoanB, hvis egen mand, under nicket 'Manden', nu og da tester legetøj til hendes blog.

- Måske ikke så vildt detaljeret, men virker den pågældende masturbator, eller virker den ikke? Og hvordan får man den bedste oplevelse ud af produktet? For koster sexlegetøjet fx 500 kroner eller mere, så er det da fedt at vide blot en lille smule om, om masturbatoren overhovedet virker efter hensigten, eller om den bare er en omgang fis.

Onani

JoanB har en mistanke om, at hun har en del mandlige læsere:

- Med hensyn til os kvindelige testere er der mange mænd, der med jævne mellemrum læser vores ord og ser billeder af os. Og vælger man eventuelt at benytte mine udgydelser som decideret spillemateriale, så værsgo da. Det generer mig på ingen måde.

- Jeg har skrevet om alle typer af sexlegetøj til både kvinder, mænd og par i nu 20 år - og har fra dag ét stået ved det. Og har lige fra mine første anmeldelser i rapports mandeblade, over klummer om sexlegetøj i Tidens Kvinder, til med jævne mellemrum at fortælle om sexlegetøj på side6.dk og til Ekstra Bladet, udmærket været klar over, at en del mænd bruger mine ord og billeder til andet og mere end at lære om produkterne. Men fred være med det.

- Summa summarum, når det kommer til mandlige kontra kvindelige testere, så er der her i 2019 desværre endnu ikke ligestilling, så langt fra. Men heldigvis er vi da også her på rette vej, er jeg overbevist om, siger JoanB, den kvindelige sexlegetøjsekspert.

1000 mænd

I Aarhus sidder Mathilde Mackowski i spidsen for Skandinaviens største sexshop sinful.dk, som netop har sat en eftersøgning i gang efter ti mænd, som skal teste en særlig vibrator, Hot Octopuss Pulse III Duo:

- Overordnet set vil vi gerne have mændene lidt ud af busken i forhold til test af sexlegetøj. Det er altid kvinderne, der bliver fokuseret på, og det kunne være interessant at se, om vi ikke kunne få noget godt ud af en mandetest, siger Mackowski fra sinful.dk, der omsætter for et trecifret millionbeløb årligt.

- At vi lige valgte Pulse III Duo skyldes dels det lækre design, som giver mulighed for orgasme uden en erektion, og at den kan bruges sammen med en partner. Den fik da også en pris som årets bedste parlegetøj til Xbiz Awards for et par år tilbage.

Foto: Sinful.dk

Pulse stimulerer med særlige dybe vibrationer det følsomme område omkring strengen på mandens penis, og bruger man den som par, kan Pulses underside kilde kvindens klitoris samtidig. Den bygger på en teknologi, som er udviklet af en dansk læge for at hjælpe rygskadede patienter med at få udløsning.

Engagement

- Er det sværere at finde testere til mandelegetøj?

- Jeg kan kun komme i tanke om én, der står frem - og det er dig, som blandt andet har testet sexlegetøj til Sexpert-tv. Vi har dog ikke tidligere prøvet at finde mandlige testere, men vi kan se, at der er en stor overrepræsentation af kvinder, der engagerer sig med os på de sociale medier. Det tyder derfor på, at der ikke er helt balance.

- Jeg tror stadig, at der i samfundet er en langt større accept af solo-leg med sexlegetøj for kvinder end for mænd. Vi håber, at vi ved at sætte de ti nysgerrige mænd til at teste Pulse Duo vibratoren, kan få nogle udsagn, der resonerer mere med det mandlige publikum, og hvor anmeldelsens fokus bliver på det, der er vigtigt for mændene.

- Vi har i skrivende stund fået mere end 1000 mænd som har tilmeldt sig lodtrækningen om de 10 pladser som tester. Det er langt over forventet. Så det går klart den rigtige vej, siger Mathilde Mackowski fra sinful.dk.

Mest til kvinder

Vi tog fat i sexolog og parterapeut Bastian Larsen, der mener, at mandelegetøj stadig er tabu:

- Når man taler sexlegetøj i dag, så taler man typisk om sexlegetøj til kvinder, men der findes faktisk masser af sexlegetøj til mænd, og meget af legetøjet kan bruges til begge køn. Men selv når mænd shopper sexlegetøj, så er det ofte for at købe noget til kæresten. Rigtigt mange mænd har stadig problemer med at tænke sexlegetøj som noget, der skal bruges på dem, og det handler ofte om, at vi stadig hænger meget fast i vores traditionelle kønsroller, mener Larsen.

Sexologen påpeger, at sex traditionelt er en aktivitet, hvor manden er den styrende, og kvinden er den modtagende.

- Men hvis vi gerne vil holde vores sexliv i gang hele livet, så er det en rigtig god ide at tænke lidt uden for boksen engang imellem. Mange mænd er også bange for at blive penetreret af diverse sexlegetøj, fordi det måske lyder bøsset eller er for kvindeligt, men analområdet er lige så erogen en zone hos mænd som hos kvinder, så hvis du har tillid til din partner, så tag springet og prøv noget nyt. Det er en hel ny verden, der vil åbne sig op for dig, hvis du tør.

Larsen mener, at køb og brug af sexlegetøj kan være en god anledning til at sige højt, hvad vi godt kan lide - og at bytte rollerne om en gang imellem.

- Man kan skiftes til at være den modtagende og den givende, om det så kun er en halv time ad gangen. Og der kan sexlegetøj være et rigtigt godt redskab til at lære at tage imod eller lære at give i stedet for altid at sidde fast i de samme trygge roller.