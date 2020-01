For tidlig sædafgang? Lille el-plaster kan være fremtidens løsning

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Sådan holder du længere i sengen --

Præmatur ejakulation er en kilde til stor pinagtighed, angst og ærgrelse for mange mænd.

Hvor fysiologisk betinget impotens i nogen grad kan afhjælpes med potenspiller som Cialis og Viagra, er løsningerne for mænd, der skyder den af i løbet af få minutter eller endda sekunder, mere begrænsede og mindre effektive, om de så er lokalbedøvende cremer, knibeøvelser, SSRI-produktet Dapoxetine eller onani med start-stopteknik med en vibrator.

Nu har amerikaneren Jeff Bennett opfundet en gadget, der måske kan hjælpe de op mod 30 procent af alle mænd (og deres partnere), som kommer hurtigt. På den store elektronikmesse i Las Vegas CES 2020 har Bennett netop præsenteret sin opfindelse, Morari.

Morari er et lille app-kontrolleret plaster, som placeres på mellemkødet, perineum. Det er udstyret med elektroder, der sender elektriske signaler til mellemkødet, hvor de i teorien forstyrrer de nervesignaler, der ellers inducerer udløsningen.

Den tekniske betegnelse er neuromodulation, som er en ændring af nerveaktivitet gennem målrettet levering af en stimulus, såsom elektrisk stimulering til specifikke neurologiske steder i kroppen.

Der kan skrues op og ned for styrken via mobilen, og både manden selv eller partneren kan gøre det.

- Ved at levere elektrisk energi her forvirrer vi grundlæggende set nerverne. Vi prøver at skrue ned for følsomheden og nervernes signaler, siger Bennett, der regner med, at Morari kommer på markedet i midten af 2021 til en pris på omkring 25 dollars pr. styk.

Og det er vel at mærke for et engangsprodukt.

- Vores indledende research har vist, at mænd er villige til at gøre hvad som helst, og prisen er ikke afgørende.

Så tænker du sikkert, at hvis det er et plaster, gør det sikker nas, når man river det af. Men limen er en gel, som også fungerer som strømleder, og som ikke river hår med, når man tager det af.

Foreløbig har Bennett og hans hold kun testet det på fem mænd, der dog alle var meget positive.

Verdens største sexundersøgelse, danske Sexus, hvor 60000 mænd og kvinder deltog, viser, at cirka 10 procent af danske mænd lider af decideret problemvoldende, præmatur ejakulation.

Men før du jubler alt for meget ved udsigten til plastret, skal du vide, at fagfolk anfører, at kilden til præmatur ejakulation ikke altid er rent fysiologisk. Der er ofte elementer af præstationsangst indover: Frygten for at komme for hurtigt udløser så at sige udløsningen. Her vil et plaster næppe være nok i sig selv.

Ledende overlæge på Sexologisk center på Aalborg Universitetshospital, Astrid Højgaard, stiller sig da tvivlende overfor Morari:

- Jeg har lidt svært ved at se, hvordan dette skulle kunne hjælpe, men der findes hundredvis af metoder, der er afprøvet. Der mangler noget videnskabelig dokumentation. Men jo mere fortvivlelse og jo ringere behandling der findes, desto mere frit spil for fantasifulde løsninger.

Knib dig til længere holdbarhed Den danske mandeterapeut Jakob Kærgaard fra vitalunit.dk mener, at manden bør kombinere stop-start onani-teknikken (hvor man flere gange i træk onanere til kanten af udløsning) med visse yoga- og knibeøvelser, hvor man træner bækkenbunden stærk og smidig, så man får mere kontrol over hele området: - Kort fortalt, så kan tidlig udløsning forklares med, at der bliver bygget for meget energi form hurtigt op i din pik og din bækkenbund, og denne energi når ikke at blive spredt ud i resten af kroppen igen. - Der sker simpelthen det, når du stimulerer pikken, at der flyder små elektriske impulser igennem nerverne og samler sig i det seksuelle område. - Nogle gange kan den blotte forventning om sex også sætte så voldsomt gang i disse nerver, at udløsningen sker - inden man overhovedet får tøjet af. - Når disse elektriske impulser bliver intense nok i bækkenbunden, sætter de gang i de ufrivillige sammentrækninger i muskulaturen dernede, som derefter presser sæden ud af din prostata og skyder den ud igennem pikken, forklarer Kærgaard. - Det er næsten lidt, som hvis du får stød på et hegn: musklerne giver et uvilkårligt spjæt. Det samme sker i dine seksuelle muskler. - Dette kan du imidlertid lære at kontrollere. Det handler dels om at opøve en kontrol over musklerne i bækkenbunden, og dels at kunne bruge dem bevidst under sex. - Og så kan du - med de yoga- og meditationsøvelser, som også jeg underviser i - 'trække' energien fra bækkenbunden op og ud i resten af kroppen igen, INDEN den bliver så intens, at den sætter gang i udløsningen. - Når du lærer det, kan du kontrollere din udløsning. 30 minutter fem gange om ugen er rigtig fint. Teknikkerne virker, så hvis folk ellers laver dem, så skal resultaterne nok komme.

