Forsker: Naturen har gjort manden sexnaiv

Manden er godtroende, for han tror, at kvinden vil være lige så liderlig som i de første år.

Kvinden er dog også naiv: Hun tror nemlig, at manden forblive lige så følsom og opmærksom, som han er under forelskelsen.

Det er et af naturens luner, som spiller kønnene et puds.

Det forklarer den berømmeme sexforsker Roy Baumeitter i artikel og oplæg, han for nylig holdt på et symposium for socialpsykologi.

Ifølge Baumeister kræver det stor tillid at vælge at tilbringe livet med en person - og evt lave børn sammen med vedkommende - der givetvis vil ændre sig på alle mulige uforudsigelige måder gennem livet. Men folk har gjort det alligevel. Gennem mennesket udvikling har de sat spor i vores gener - i højere grad end dem, som ikke har taget chancen og hoppet ud i det.

Derfor har Baumeister og kollegaer følgende påstand:

Mænd og kvinder er blevet formet af naturen til at naive i forhold til at tro på, hvordan forholdet vil udviklet sig. Dels overvurderer de partneres positive kvaliteter, dels ændrer mænd og kvinder sig, især i forelskelsesfasen, til at passe til partnerens naive forestillinger. Det er simpelthen naturen, der har sørger for denne naivitet, på mænd og kvinder binder sig til hinanden. De kalder teorien Kærlighedens masker:

‘The mask of love hypothesis suggests that during the peaks of romantic attraction, men and women actually change so as to become more appealing partners to each other, in addition to viewing each other in idealized manner.

Part of the female mask of love involves high sexual passion. The man thinks he has found a wonderful sex partner to provide him with delightful, fulfilling sex for the rest of his life. This reflects the female’s changes during love as well as the man’s vulnerability to believing it will always be like this. The gullible male forms a strong attachment that entails he will provide her with food, protection, and other resources for years to come.’

Baumeister gør opmærksom på, at hverken kvinden eller manden ændrer adfærd med vilje, og de er heller ikke klar over, at de ændrer sig.

Sådan er pigernes sexstrategi

Stress

Efterhånden som hendes sexlyst daler, som hun fx forklarer med stress, eller at anden manden er forkert på en eller anden måde, fatter hun ikke, at manden har fået et fejlagtigt billede dannet på baggrund af deres første tids erotiske eskapader.

Og den forelskede mand bruger virkelig meget tid og tanke på at gøre hende glad, og også det er falsk reklame for hvem han bliver senere i forholdet.

Den diskrepans i sexlyst, som udvikles over årene afspejler denne naivitet hos mænd og kvinder, som endda kan have forskellige forståelse af commitment er, Og her bringer Baumeister en teori om seksuel økonomi i spil:

Sex er en ressource eller ydelselse, som manden vil have fra kvinden, og for at få det må manden selv levere en anden ressource - mandens seksualitet har ingen bytteværdi, mens det har kvindens, og så han bytter med ære mad, opmærksomhed, respekt, karriere-muligheder, økonomi.

Er vi doomed?

Det er jo tragisk. Er vi så doomed? Vi tog fat i sexolog og parterapeut Signe V. Bentzen, der er vant til at arbejde med par, der oplever lystdiskrepans i forholdet:

- Når vi er forelskede udløses store mængder af hormoner i kroppen. Blandt andet mere testosteron, hvilket får lysten til at ligge nærmere under overfladen hos kvinder. vi bliver derfor lettere at tænde. Men det er især 'belønnings-' eller 'mer vil ha' mer'-hormonet dopamin, som gør forskellen; vi bliver nærmest afhængige af at være forelskede i den anden fordi kroppen vil ha MER. Vi ser kun det positive hos den anden.

- Et gammel ordsprog siger ganske korrekt, at kærlighed gør blind. Men fordi den anden ser mig i så positivt et lys, mere sexet, smukkere, mere seksuel, så begynder jeg også selv at se mig sådan. Man kan sige, at forelskelse betyder, at jeg bliver et bedre og mere seksuelt menneske, siger Bentzen.

Men forelskelsen klinger som bekendt af, og det er nok ikke så skidt, for det er jo svært at koncentrere sig om andet fx studier, arbejde og familie, når man har det sådan, mener sexologen:

- Kunsten bliver derfor at blive ved med at dyrke hinanden. Blive ved med at have finde små pauser i hverdagen til at flette fingre og kigge hinanden dybt i øjnene. Blive ved med at dele, hvad der er af følelser - også dem, der er mindre pæne eller føles, som om de vil ødelægge noget. At lade som ingenting, når den anden kommer til at såre, eller du føler dig overset, kvæler lysten til at være sammen, til at dele andre ting og smadrer sexlysten, ikke mindst hos kvinderne.

- Derudover må både mand og kvinde nok også acceptere, at mandens lyst oftest kommer til udtryk før kvindens, fordi han har et meget højere testosteronniveau. Lysten når ikke at komme 'af sig selv' hos mange kvinder, inden manden allerede har lagt op til sex. Og til en vis grad er det vel ok. Den, der mærker lysten først, kan vel tage initiativet. Selvom det vi kvinder jo også skal være opmærksomme på, er, at lysten ikke bare kommer af sig selv, men at vi må skabe stemning i os selv og sammen med partneren, så vi kan lokke den frem.

