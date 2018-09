Forskerchok: Kvinder kommer hurtigere under onani…

Det ser også ud, at mænd er skyld i, at sexorgasmer tager længere tid

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Gør din elsker bedre --

Umiddelbart virker det jo som måske som breaking news fra the department of the bleeding obvious:

Sexforskere kontaterer, at kvinder hurtigere opnår orgasme ved onani end ved samleje.

Dog ser forskerne bag studiet på nogle interessante sammenhænge, som du måske kan lære lidt af.

2304 kvinder i alderen 18 til 90 fra USA og Ungarn deltog i undersøgelsen. En del med orgasmeproblemer, en del uden. De blev udspurgt om deres sex- og onaniadfærd, især med fokus på, hvor lang tid de er om at opnå klimaks i de forskellige situationer.

Det tager i gennemsnit kvinder dobbelt så lang tid at opnå orgasme ved seksuelt samvær med en partner som ved soloonani:

Ved onani, med og uden legetøj og porno, tager det typisk syv-otte minutter, mens der går omkring 14 minutter, før kvindernes kommer under sex.

Har hun svært ved at få orgasme? Her er løsningen

Klitoris

Ifølge forskerne er der flere mulige forklaringer, der ikke nødvendigvis udelukker hinanden, på tidsforskellen.

Direkte stimulation af klitoris, der som oftest er hovedvejen til kvindens orgasme, er mindre omfattende ved sex end ved onani, hvilket kan gøre det sværere at opnå klimaks for de fleste kvinder.

Det bekræftes ifølge forskerne af, at kun 7 procent af kvinderne i undersøgelsen meldte om besvær med at få orgasme under onani, mens hele 35 procent har svært ved det under sex.

Den store tidsforskel kan også forklares med, at der er forskellige mål med onani og sex:

Onanien handler om egen lyst, nydelse og orgasme, mens sex drejer sig om intimitet og tillid og om at give og modtage nydelse. Og for at forøge og forlænge intimiteten og nydelse udsætter nogle kvinder orgasmen.

Men, som forskerne påpeger, viser andre studier, at mænd ved penetration typisk kommer, før der er gået ti minutter, hvilket så kan medføre frustrationer og utilfredshed blandt nogle kvinder. Og som anført meldte hver tredje kvinde om problemer med at få orgasme under sex. Kvinder når det simpelthen ikke, før legen er overstået.

Det kan selvfølgelig også skyldes mændenes manglende evner i sengen samt kvindernes manglende evne/vilje til at kommunikere deres behov.

Orgasme-nyt: Klitoris er vigtigst

Tid

Kvinder, som generelt har svært at få de der orgasmer, er selvfølgelig også længere tid om at få dem ved sex: Omkring 17 minutter. 20 procent af disse kvinder skal bruge mere 20 minutters sex, og så er der yderligere 16 procent, der slet ikke får sexorgasmer.

Alt i alt viser det, at mange kvinder altså kun har orgasmeproblmer ved sex og ikke ved onani, hvilket altså kan pege på, at det er sexen, der noget galt med.

Kvinder, der bekymrer sig meget om, at hvorvidt de kan få orgasme, er også længere tid om at opnå den, hvilket så kan være en del ond cirkel.

At ikke være liderlig under sex er også en markør for orgasmeproblemer. Hvilket igen kan pege, at dårlig kommunikation med sexpartneren, der nok også kunne oppe sit game, er udslagsgivende

Desuden viste det sig, som mange andre undersøgelse også indikerer, at stor tilfredshed med parforholdet er forbundet med kortere tid om at få orgasme under sex. Hvilket så er en del af en god cirkel.

Og selv om forskerne ikke mener, at det er entydigt negativt, at det tager længere tid at få den der orgasme under sex, så peger resultaterne dog på, at det er forbundet med anstrengelse for at få den, bekymringer og mindre tilfredshed med forholdet og med sexlivet.