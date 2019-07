Forskerchok: Kvinder reagerer også på porno

Endnu en gang viser forskning, at mænd og kvinder ikke er så forskellige, som mange antager

En klassisk fortælling om mænd er, at de reagerer kraftigere på visuelle stimuli af seksuel karakter end kvinder. Og det er derfor, at mænd så æææælsker porno - og kvinder knap så meget.

Men nu rokker et nyt metastudie ved den forestilling.

Forskere fra blandt andet det berømte Max Planck Institut i Tyskland har gennemgået hele bagkataloget af undersøgelser, hvor deltagerne er blevet MR-hjerneskannet, mens de er blevet præsenteret for visuelle erotiske stimuli, det lægmand kalder frække billeder og videoer.

Ud af 450 studier valgte forskerne 61, som var store og relevante nok til formålet.

Ingen forskel

Og hvad kom man så frem til ved at gennempløje de gamle undersøgelser med nye briller på?

Først og fremmest at det er de samme områder i hjernen på mænd og kvinder, som bearbejder de sexede film og fotos. Det gælder også på tværs af seksuel orientering. De forskelle, som registreres, er så små, at de statistisk set er ubetydelige.

Mange af områderne er også forbundet med processering af følelser, mens andre er forbundet med belønningssystemet.

Det fremgår også, at i de tilfælde, hvor man har fundet eventuelle kønsforskelle, har det handlet om, hvad de mandlige og kvindelige deltagere har ment om det, de har set, og deres såkaldte subjektive ophidselse.

Desuden har mange studier ikke taget højde for potentielt vigtige faktorer som hormonel status (hvor i sin cyklus er kvinden), holdning til porno, hvordan og hvorledes man angiver og måler, om deltagerne er liderlige og så videre.

Konklusion

Forskerne konkluderer altså, at mænd og kvinder bruger de samme områder i hjernen til at bearbejde porno og lignende, og at seksuel ophidselse på hjernefunktionsniveau ikke adskiller sig afgørende i de to køn.

Men - og det er et vigtigt men - forskerne konstaterer også, at der jo stadig er store forskelle på mænd og kvinder i en del af studierne, når det handler om, hvad de selv rapporterer i forhold til, hvor ophidsede de bliver.

Mænd og kvinder bruger forskellige strategier til at bedømme visuelle slibrigheder af erotisk karakter. Hvilket angivelig betyder, at vores holdninger, bevidste såvel som ubevidste, der er relateret til for eksempel normer og til både porno som sådan og til det, der sker i pornoen, har afgørende betydning.

Til theguardian.co.uk udtaler en af forfatterne bag studiet, Hamid Noori, at netop sociale normer kan have indflydelse på, om der alligevel er forskel på, hvor mange kvinder der bruger porno i forhold til mænd.

Han mener, at der eksisterer mange fordomme om kvindelig seksualitet, som for eksempel at de ikke er visuelt orienterede eller ikke kan lide porno.

- Og måske betyder det, at der for kvinder er mange sekundære hæmninger, som holder dem fra at udtrykke, hvad de virkelig føler.

