Forskere har kortlagt forbindelsen mellem det kvindelige kønsorgan og et punkt i hjernen. Det kan potentielt betyde, at man kan træne sig til flere og bedre orgasmer

Den kvindelige seksualitet er for mange et mysterium, men ny forskning kan gøre os en smule klogere - i særdeleshed på kvindens klitoris.

I et nyt studie, som er publiceret i The Journal of Neuroscience, har forskere således kortlagt forbindelsen mellem det kvindelige kønsorgan og hjernen.