Fra Weekend-Sex til campiger: Den fri porno bliver 50 - hvad nu?

Det virker måske som en evighed, men det er blot gået 50 år, siden pornoen blev fri herhjemme og satte Danmark i det globale førersæde for frisind og pornoproduktion.

I dag er der adgang til fri porno på nettets massive tubesites, men er vi blevet mere frie? Og hvilke kunstneriske udfordringer og muligheder står pornoen overfor?

Fredag 24. maj danner Husets biograf i København rammen om en kombineret film- og debataften, hvor fagfolk ser tilbage på udviklingen og frem mod pornoens muligheder i det 21. århundrede.

De fire er filminstruktør og talsmand for Seksualpolitisk forening Steen Schapiro, pornokender og filmanmelder Nicolas Barbano, sexologstuderende Gry Sara Windelev samt fetichpornoinstruktør Sebastian Solo.

De viser eksempler på pornografi, de finder interessant. Og så er dokumentarfilmen ‘Censorship in Denmark: A New Approach’ af Alex de Renzy fra 1970 fundet frem af gemmerne:

Renzy tog København for at dokumentere den nye porno-kultur, der blandt andet spredte sig på Istedgade og på sexmesser. Filmen viser en tidslomme af blinkende neonreklamer, live shows og pornooptagelser og interviews med danskere på gaden om, hvad de synes om den nye frigørelse.

Teenagere bliver ikke fucked af porno

Normbrud

Men er der stadig oprør og frigørelse i porno?

Det mener Steen Schapiro, at der er:

- Pornografi kan både ses som en dejlig nydelse for mennesker og som et slags oprør mod normerne; et frækt modbillede mod al den daglige pænhed og civilisering, siger Schapiro til Ekstra Bladet.

- Med pornoen må vi vise alt det, vi til daglig tildækker - og udtrykke den blottede lyst, både det dyriske og det raffinerede. Gennem årtierne har pornoen ændret sig konstant - ligesom vores samfund har det.

- Fra 1970’ernes kunstneriske film og meget rå magasiner (som ‘Weekend-Sex’) til 1990’ernes silikone-klicheer og 2000-tallets opblomstring af MILFs, webcamoptagelser og mangfoldighed via alle mulige slags film, man kan finde på internettet. Der er både queer, alternativ og feministisk porno at finde, der er bøsseporno til ikke mindst kvinderne, og der er raffineret BDSM og dominans-sex.

- Hvor er pornoen på vej hen?

- Lige nu ser det ud til, at de store tube-sites som Pornhub er ved at få monopol på store dele af markedet, og aflønner pornoproducenterne og webcampigerne og så videre ret dårligt. Det kan skabe et problem for de små uafhængige spillere.

- Til 50-års eventet viser vi dels en historisk film fra København anno 1970 med verdens første sexmesse, som fandt sted i København i 1969. Og panelet vil vise eksempler på forskellige slags porno, som har rykket for dem. Det er sexkultur!

