Fræk med masser af støn, suk, bulder og brag

Cirkus Sex har atter indtaget København - og vanen tro strømmer publikum hele weekenden igennem tælleapparaterne for at få sig et tiltrængt skud sex, porno og udenlandske strippere, der får lysterne og lydniveauet i Valby Hallen til indimellem at stige til næsten utålelige højder.

Bliver man småsindssyg af at gå til rockkoncert, fordi larmen nærmest tager livet af en, så bør man kraftigt overveje at blive hjemme foran fladskærmen og droppe turen på Erotic World messen.

Her akkompagneres de jævnlige stripteaseshows, der indimellem grænser til liveshows, nemlig indimellem af så meget bulder og brag, at snakken om lingeri, bondageudstyr og sexlegetøj rundt om på messens stande enten må på pause eller alternativt må foregå med høje råb og fagter.

Ikke desto mindre er der altid nye spændende ting på de mange stande:

- Jeg er på messen hvert år i min egenskab af sexlegetøjsekspert, ligesom jeg helt generelt er nysgerrig på alt det nye, der sker indenfor sexbranchen, siger sexblogger JoanB, som Ekstra Bladet mødte på messen i Valby fredag eftermiddag

- Og en af de ting, jeg i år er blevet mest fascineret af, er standen med såkaldt lydporno. Hvor man kan høre - og kun høre - helt almindelige mænd, kvinder og par have sex med sig selv og hinanden. Lydporno er en helt unik oplevelse, kan jeg godt love, som nok skal blive en succes - både blandt singler og par - og for de synshæmmede, fortæller sexlegetøjsekspert JoanB.

Desuden oplever hun, at alle typer af sexlegetøj, som der altid er ekstreme mængder af på de årlige sexmesser, ikke i samme omfang som tidligere bliver købt med hovedet under armen.

- Her i 2019, der i øvrigt er 50-året for Danmarks og verdens første sexmesse (Sex 69) i K.B. Hallen, stiller man kun flere og større krav til det stykke sexlegetøj, man køber. Og skal jeg pege på en bestemt type af produkt, danske kvinder på messen og i al almindelig pt. har mest fokus på, så er det helt klart de berøringsfrie klitoris stimulatorer. I genren er den også min egen klare favorit.

Forspil

Forårets københavnske sexmesse har pornobiograf, swinger-område og Dirty Scenen, hvor man kan høste slående inspiration til at komme i gang med ret heftige former for bondage, s/m mv.

For ekstrabetaling oven i entrebilletten er der desuden mulighed for at sidde på forreste række til messens klart frækkeste shows, hvor stripperne ikke kun smider tøjet, men også underholder publikum med squirting, dildoleg og erotisk dans.

Og så er der selvfølgelig en lang række udstillere, hvoraf tre præsenteres i videoen over artiklen: Adam fra det nye dating og community site kinknation.dk, Berit fra lydpornoplatformen InnerSense og swingerparret Janne og Kim,der har lavet et erotisk kortspil, Forspillet, til par og swingere.