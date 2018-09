Frækt datingsite fejrer 20 års jubilæum: Sex kan sagtens føre til kærlighed

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Sådan gør du et engangsknald til et superknald --

I slutningen af 1998 vakte det opsigt, forundring og en lettere forargelse i befolkningen over, at en del danskere i jagten på kæreste og/eller sex pludselig valgte at supplere diskoteket, værtshuset og kontaktannoncen i lokalavisen med en såkaldt netdatingprofil på enten Dating.dk eller Scor.dk.

Klart værst var sexdating-siden Scor dog, mente de fleste. For her sprang man nemlig let og elegant både forretten og hovedretten over for at gå direkte til desserten. Som fik mange til at tage afstand, mens lige så mange andre valfartede til det første danske mødested i cyberspace for decideret sexsøgende.

Præcis to årtier er nu gået, og lørdag aften og nat fejrer Scor.dk sit 20-års jubilæum med en stor jubilæumsfest på Teglværket i København. For trods nok så mange dystre spådomme omkring at score sex via nettet, så lever det danske sexdating-miljø i 2018 i bedste velgående her i Danmark.

Udviklet i 2V-lejlighed på Nørrebro

- Scor er gået fra at være en kontakthjemmeside, udviklet i en 2V-lejlighed på Nørrebro, med sjove skovfester hos Carl-Mar Møller, til nu at være et stort site, med både erotisk dating, blogs, loger og meget andet - og med nu 11 ansatte, som alle har været med i mere end 10 år, siger medstifter Susie Castenlund.



Der er sket meget i løbet af de 20 år, men den grundlæggende idé er fortsat den samme:

- At skabe kontakt mellem voksne, som ønsker at udleve deres seksualitet, enten alene eller med sin partner. Krydret med muligheden for at søge kæreste såvel som sexpartner ét og samme sted - og at det er helt okay at finde hinanden gennem sex, siger Castenlund.

- Gennemsnitsalderen for Scor-brugeren er her i 2018 omkring de 35 år, hvilket er en lille stigning i forhold til tidligere år. Men vi har også mange brugere, som har været med i 10 år eller mere, enten med samme partner eller nye partnere.

Kvinder

Castenlund oplyser, at der generelt er kommet flere kvinder til i alle aldersgrupper:

- I dag er kvinderne meget mere åbne omkring deres seksuelle lyster og ønsker. Der er et tegn på, at det med årene er blevet noget mere acceptabelt at ‘bare søge sex,’ uden det nødvendigvis skal pakkes ind i dates med middage eller biografture. Kvinder har jo også behov, der til tider bare skal opfyldes, helt uden omsvøb.

For et par år tilbage prøvede scor.dk faktisk at favne endnu bredere ved at give plads til også udelukkende at søge kæreste:

- Vi prøvede at lave rammer, hvor man ikke nødvendigvis så erotiske billeder, og dermed lignede den del af sitet andre traditionelle datingsites på markedet. Med tiden fandt vi dog ud af, at det hverken passede vores kunder eller os selv.

- Så på scor.dk har vi altid brændt for at lave det frække mødested med sex og erotik som omdrejningspunkt, og sådan bliver det også ved med at være i fremtiden. Vi er et rummeligt sexdatingsite, som favner singler såvel som par, og hvor vi har tænkelige seksuelle interesser for øje, siger Susie Castenlund, som i disse dage ligger vandret sammen resten med resten af Scor-teamet for at få de sidste detaljer på plads til lørdagens fest i København.

- Vores fest på lørdag er ikke en rigtig Scor-fest. Forstået på den måde, at vi ikke har nogen frække områder, som vores fester normalt ellers er kendt for. Festen er vores 20 års jubilæumsfest, hvor vi fejrer Danmarks ældste og frækkeste mødested, med reception, middag og livekoncert med…ja, det venter vi altså med at løfte sløret for.

Datingekspert: Sexdates kan føre til forhold

For tyve år siden kom online dating til Danmark med dating.dk og Scor.dk og forandrede for altid det danske kærlighedslandskab, forklarer sexolog og datingekspert Bastian Larsen.

- I dag er det mellem hver tredje og fjerde par, der har mødtes via online dating, og det er blevet meget mere legalt for unge som gamle at søge den eneste ene, hurtig sex eller legekammerater online, når behovet melder sig.

- Men selvom det ser let ud, så er det en helt ny form for kommunikation, der skal læres og de fleste har ret svært ved at begå sig online. Og selvom det er et nyt medie, så er der mange af de gamle kønsroller, der er blevet slæbt med på nettet, fortæller Bastian Larsen:

- Det er f.eks. desværre stadigvæk mænd, der skal tage initiativet og som ofte bliver frustrerede over afvisninger eller at blive ignoreret, mens kvinder føler sig overvældet over de mange mails, de får i indbakken. Men hvis man kan bevare en nysgerrighed omkring sine oplevelser og erfaringer, så er netdating, herunder også sexdating via nettet, en fantastisk måde at lære om os selv på, siger Larsen.

Aktiv

Som tidligere aktiv netdater er hans råd derfor:

- Vi er jo nødt til at formulere ting, som vi ellers ikke siger højt. F.eks. hvad vi gerne vil have hos en partner og samtidigt prøve at beskrive os selv for en mulig partner. Begge dele er utroligt svært, særligt fordi vi aldrig bliver opfattet, som vi opfatter os selv.

- Som sexolog og tidligere meget aktiv netdater så er mit primære råd at smide alle krav og forventninger ud. Det er den største datedræber overhovedet. Gå til mediet og gå på date som en oplevelse, hvor man har mulighed for at møde et nyt menneske - og uanset hvad der sker, så har man mulighed for at tage nogle gode erfaringer med sig.

- Glem 30-års planen og tag udgangspunkt i, at I skal have en hyggelig oplevelse, om det så er en kop kaffe, en gåtur eller starten på et smukt og langvarigt forhold. Og glem at tænke på det hele som enten sexdate eller kærestedate.

- Vær åben for alle muligheder, for så kan en sexdate sagtens føre til et forhold, og omvendt. At komme med rammer på forhånd er bare begrænsende.

Scor.dk har stadig rygte for at være et frækt sted, der kun handler om sex:

- Men sandheden er jo, at et godt knald sagtens kan føre til kærlighed. Og min egen erfaring fra Scor er, at folk der generelt er mere ærlige omkring, hvad de vil. Det kræver nemlig lidt mere mod at oprette en profil på Scor, så det betyder at de mennesker der er der, også er mere afklarede.