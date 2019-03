Frækt jobtilbud: Kombinér din sexpassion med fast arbejde

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Hjælp - konen blev for vild med swingersex --

Swingerklub i Nordsjælland søger passionerede bondage-, s/m-, gangbang og swingersex-entusiaster mv., der ønsker at kombinere hardcore sexinteresse med fast job og indtægt.

Det gælder nemlig om at være på seksuelt lige fod med gæsterne, forklarer klubbens ejer.

I 25 år har Morten Fabricius drevet frække klubber rundt om i hovedstadsområdet: Han er i dag indehaver af landets ældste swingerklub, Adam og Eva i Vanløse samt foreningen og swingerklubben SwingersFun i centrum af nordsjællandske Allerød, hvor der nu skal andre boller på suppen.

- Når man er fast del af branchen og på daglig basis bevæger sig i miljøet, hvor der dyrkes alle former for uforpligtende og ofte meget hardcore sex, så tænker man ikke altid lige over, at det for mange danskere fortsat er ret grænseoverskridende at tage skridtet ind over dørtærsklen til swingerklub-miljøet.

Var for ung til at arbejde i swingerklub: Får 5000 kroner i erstatning

Ikke alle kan arbejde i en swingerklub

Af samme årsag er det heller ikke for alle at arbejde i en sex- eller swingerklub - også selv om man umiddelbart forestiller sig det, forklarer Fabricius:

- Derfor oplever de fleste klubber da også en forholdsvis stor udskiftning af medarbejderstaben, der hverken gavner klubben eller gæsternes oplevelser, da medarbejderne helst skal føle sig som fisk i vandet, siger klubejeren.

Mod på en tur i swingerklubben? Her er kvindernes krav

- Den optimale, mest glade og engagerede swingerklub-medarbejder vil til alle tider være en person eller et par, der føler sig hjemme og rigtig godt tilpas i miljøet - og som samtidig, ud fra egne oplevelser og erfaringer, kan guide og vejlede gæsterne på en god og ikke mindst professionel facon.

- Man engagerer jo heller ikke en fuldstændig uerfaren og lettere nervøs chauffør til at køre firmaets største og mest komplicerede lastbil, der er ekstra svær at betjene, siger swingerklub-indehaveren.

Han ønsker kontakt til en række passionerede ‘sexfreaks’ i alle aldre, der kan se en karriere i swingerklub-miljøet for sig.

JOBANNONCE: Læs her mere om, hvordan du kommer i betragtning til at kunne kombinere sexpassion med et job i swingerklub.

Til morgen-sex i Københavns største swingerklub

Smeltedigel af sexudskejelser

Ifølge Fabricius er det ikke ligegyldigt, hvilken dag eller hvilket tidspunkt man som gæst møder op i den lokale swingerklub. Ugen i klubberne er delt op i en lang række ofte meget særegne sexevents, som fx udelukkende henvender sig til biseksuelle, gangbang-entusiaster, hardcore s/m- og bondage udøvere osv.

- Mit bedste bud går derfor på, at en bred vifte af meget forskellige niche-events og sexfester, hvor helt særlige typer af sex kan dyrkes og opleves, uden tvivl er vejen frem for klubberne her i 2019, siger Morten Fabricius.

Han oplever den moderne swingerklub som en smeltedigel af gæster i alle aldre med ofte meget forskellige behov og sexlyster, der finder sammen og hygger sig under samme tag. I et tiltrængt break langt væk fra hverdagens stres og daglige pligter, hvor hjernen kan lægges på hylden i omklædningen til fordel for at dyrke hardcore sex med ligesindede.

- Inden man melder sig under fanerne for at få et job, vil jeg dog for en sikkerheds skyld lige slå fast, at man som ansat skal kunne adskille privatliv med den stilling, man nu engang bestrider. For er man på job, så opfører man sig naturligvis professionelt og dyrker ikke sex. Sexlege i klubben kan man til gengæld deltage i på alle andre tidspunkter af ugen, siger den københavnske klubejeren.

HERUNDER kan du se Ekstra Bladets medarbejder i swingerklubben Adam og Eva, da de for et par år søgte en studentermedhjælper: