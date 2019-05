Fyret: Dansk buschauffør filmet i fræk frokostpause

Mange hårdtarbejdende danskere bruger pausen på at drikke en kop kaffe, men en nordjysk buschauffør har fundet en lidt frækkere måde at bruge sin pause på.

En Ekstra Bladet-læser har nemlig filmet manden i færd med at dyrke særdeles åbenlys sex på bagsædet af den bus, han kort forinden havde parkeret i nordjyske Støvring.

Ifølge læseren er det langtfra første gang, det scenario udspiller sig i Støvring. Faktisk sker det et par gange om ugen.

- Det sker cirka to gange om ugen dernede ved 14-15-tiden, fortæller læseren, der ønsker at være anonym.

Læseren fortæller, at det er et samtaleemne blandt de lokale i Støvring, og at der sågar ligger en virksomhed på den anden side af gaden, hvor medarbejderne ifølge chefen bruger lidt for meget af arbejdstiden på at holde øje med og filme den lystige buschauffør.

Ligeglade med tilskuere

Chaufføren ved angiveligt også godt, at han har tilskuere på. Udskejelserne har nemlig stået på gennem længere tid, hvor parret flere gange er blevet opdaget.

- Når nogle går forbi ude på fortovet, går de lidt i skjul, men de er ligeglade, mere eller mindre, fortæller den anonyme læser.

Hos Terndrup Turistbusser er man dog slet ikke ligeglade med chaufførens udskejelser.

Det fortæller ejeren af busselskabet Kenny Thygesen til Ekstra Bladet.

- Det er jo fuldstændig chokerende, at det kan ske i dagens Danmark, siger han.

Ifølge ham har man ikke lavet regler om den slags opførsel, fordi det på ham virker helt himmelråbende, at det overhovedet kan foregå.

- Man er jo rystet over det, og det var absolut ikke noget, vi vidste, der foregik. Jeg kan da også fortælle dig, at det bliver første, sidste og eneste gang, det kommer til at foregå.

Fyret med det samme

Han forklarer, at man har valgt at fyre chaufføren, efter at videoen er kommet frem.

- Det er da noget, vi kan gøre noget ved. Han er fyret. Det her kan man jo slet ikke finde ord for, siger han.

Han vil dog gerne påpege, at det jo selvfølgelig heller ikke er værre, men at hele situationen er meget beklagelig.

- Manden har pause, og der må han jo sådan set gøre, hvad han vil. Men at han vælger at gøre det i vores bus er naturlig beklageligt. Han har jo ikke generet nogen, og ingen er døde, men helt ærlig, hvor dum har man lov til at være? Og så i fuldt dagslys.

Kenny Thygesen har også allerede styr på situationen og har fundet en ny chauffør til at overtage for manden.

- Noget har vi da styr på, så ja, vi har fundet en ny.