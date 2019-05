Gigolo Alex: Bliver høj af kvindernes orgasmer

Købesex er ikke kun forbeholdt mænd. Også kvinder kan finde på at betale for seksuelle ydelser. En af de mænd, der tjener penge på at sælge sex, er 29-årige Alex.

Den spanske gigolo bor i Sydney i Australien, hvor han efter eget udsagn tager 500 dollars (2300 kroner) i timen. Kunderne er typisk singlekvinder, mødre og karrierekvinder i alderen 35 til 45. Og de kan få det, som de lyster, hvilket kan være en romantisk kæresteoplevelse eller et frækt rollespil i 50 Shades stil.

- Jeg har et par klienter eller tre et par gange om ugen, gerne et par timer hver gang. Mine faste kunder elsker at forkæle mig. Jeg flyver på 1. klasse, hvis jeg skal rejse, eller hvis vi skal ud på en fantastisk oplevelse sammen, siger Alex ifølge dailymail.co.uk.

Det vil kvinder have

Efter fire år i branchen mener Alex at vide, hvad kvinde vil have:

- De vil have den ultimative fantasi om, hvad en mand kan være og give. Prinsen OG Ridderen. Den ultimative elsker i og uden for soveværelset. De vil også gerne imponere andre og have flot mand ved deres side, som får dem til føle sig meget kvindelige.

- En som giver dem den ægte opmærksomhed, de fortjener, og som ikke lader sig distrahere af noget som helst, siger gigoloen, der fortæller, at sex er det bedste ved jobbet:

- Jeg elsker sexen, det er ren nydelse, og jeg bliver helt høj, når jeg ser en kvinde få orgasme på grund af mig. Det er som stoffer. Penge og livsstilen er også ret afhængighedsskabende.

- Jeg er villig til at udforske nye områder, alt efter hvor langt den anden person har lyst til at teste grænserne og hvor meget tillid, vi har til hinanden, lyder fra gigologen, der oplyser, at den umådelige popularitet, som 50 Shades of Grey bøgerne og filmene har haft, også kommer til udtryk i kundernes ønsker: Rollespil med ham som Mr Grey, der dominerer.

Fordomme

Alex drømmer om, at verden ville være mindre fordomsfuld omkring jobbet som sexarbejder:

- Sex er noget, som alle tænker på, alle fantaserer om det, mens vi taler sjældent om det. Jeg kan ikke se nogen grund til fordommene. Jeg tror, at de personer, som dømmer, har et dårligt sexliv. Der er ingen grund til at udskamme en som mig, hvis man har et godt sexliv - så vil man bare rumme mig. Det hele handler om den samhørighed, mennesker har, når de dyrker sex.

