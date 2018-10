Gigolo Mikkel har 27 centimer at gøre godt med

Mikkel er en entreprenant herre med mange jern i ilden: Den 35-årige singlefyr fra Måløv på Sjælland er uddannet grafisk designer med eget firma, har en pik på 27 centimeter og et bijob som gigolo. For han elsker at gøre kvinder glade.

- Jeg har arbejdet som gigolo i lidt over et år. Jeg har dog masseret i flere år, men det var uden den mere seksuelle side. Som massør har jeg ofte fået nogle tilbud fra kvinderne, men jeg har afslog altid.

- Jeg syntes, det var forkert af mig, at jeg tilbød massage og så ende med at have sex med kvinden eller tilfredsstille hende på en anden måde, siger Mikkel, der kunne fornemme, at mange af de kvinder, han masserede, var tændt af massagen.

- Selvom det har været helt traditionel massage - alligevel har det været helt fysisk, at jeg kunne se det.

Mikkel har sat sig ind i sit stofområde:

- Jeg har i rigtig mange år, læst en masse om kvindens orgasmer, og generelt sat mig ind i kvindens krop, hvilket jeg synes alle mænd bør gøre. Jeg er rigtig glad for sex, og jeg elsker at gøre det så optimalt for den anden, så lidt efter lidt begyndte jeg at overveje ideen om at blive gigolo.

- Hvordan var første gang du var ude som gigolo?

- Første gang var jeg nervøs. Jeg havde masseret hende flere gange, og vi skrev sammen på messenger efter hvert besøg. Det er noget, jeg sætter pris på at have en god dialog, gerne både før og efter et besøg. Hun fortalte mig, at hun lå og blev meget tændt hver gang jeg masserede hende, og hun kunne se, at jeg var/er meget godt udrustet.

- Det startede med, at jeg masserede hende i en times tid. Herefter gled det over i nogle blide berøringer af hendes barm og omkrings hendes køndele. Lidt efter lidt udviklede det sig, og efter noget tid lå hun på massagebriksen med spredte ben, mens jeg slikkede hende.

- Så lagde jeg mig på briksen, og hun satte sig på mit ansigt. Derefter hyggede vi og. Det, jeg lærte den dag, var, jeg skulle anskaffe mig en mere solid massagebriks, da den flere gange var ved at bukke under.

Det vil kvinderne have

- Hvad kan du, som kvinderne efterspørger eller har brug for?

- Det er meget forskelligt, og her er det min vigtigste opgave at finde ud netop det. Derfor sætter jeg også meget pris på at skrive sammen med kvinden, eller snakke sammen med hende i telefon inden. Men det er ikke et krav, nogle skriver også, at de rent ud sagt bare vil have sex - og så får de det.

Mikkel fortæller, at andre kvinder gerne vil begynde starte med et glas vin eller en kop te, hvor de sidder og snakker sammen:

- Det kan både være om, hvad der skal ske de næste par timer, eller det kan være om et helt andet emne. Nogle ønsker, at vi ligger og krammer og nusser i lang tid, og nogle gange bliver det ved det. Andre gange er det lige på og hårdt, fra jeg kommer ind af døren.

- Men det mest almindelige er, at det begynder med massage, kram, nusseri, der glider over i sex.

- Så nogle har brug for omsorg, nærhed, forståelse, og andre har rent ud sagt brug for en orgasme eller tre. Nogle har brug for det hele.

Det kan Mikkel

- Hvad er dine forcer som mand og som gigolo?

- Som mænd har vi jo noget, kvinderne efterspørger, og så er det op til os, om vi kan levere det. Jeg har, som sagt, sat mig rigtig meget ind i kvindens krop, hendes forskellige typer af orgasmer. Så en af mine forcer er at give kvinden den nydelse og tilfredsstillelse, som hun har fortjent.

- Der er rigtig mange signaler fra kvinden, man som en god gigolo skal holde øje med, og det kræver også en del erfaring. En ting, jeg som gigolo også gør meget klart, er, at det er kvinden der er 100 procent i centrum, og ikke min nydelse og orgasme. Kvinden skal ikke spekulere på, om jeg nyder det - hvilket jeg i øvrigt altid gør.

Godt formål

Mikkel mener selv, at en af hans andre styrker som gigolo er at sørge for, at kvinden ikke skal forholde sig til alt muligt andet omkring ham:

- Hun ved, at efter jeg har været på besøg, så behøver hun ikke se mig igen, medmindre hun selv ønsker det, siger Mille, der tager mellem 300 og 1500 for en aften.

Ofte giver han endda 50 procent til et godt formål, da han ikke mangler noget.

- Hvis det er ønske, så kan jeg finde stedet, hvor jeg mødes med kvinden, et sted hvor der både er spa og alt muligt andet lækkert og sjovt, som man kan benytte. Der er også kvinder, som jeg kan fornemme ikke har det store økonomiske råderum, dem giver jeg gerne en gratis fræk oplevelse.

- Jeg har tilbyder også erotisk/fræk snak i mobilen, det tager jeg ikke noget for, men jeg håber selvfølgelig, at det fører til noget - gør det ikke det, så er det også fint.

- Hvilke type kvinder har du haft?

- Jeg tror, jeg har besøgt de fleste typer af kvinder, fra ca. 20 år og til tæt på de 70 år. Og det er både tykke og tynde, samt kvinder med handicap. De fleste er meget spændte og nervøse den første gang, men det er helt forståeligt.

Pik

- Du har jo en ret stor pik og bruger det klart i din markedsføring? Er det din oplevelse, at det har betydning for kvinder - både kunder og kærester?

- Jeg har en stor pik, og jeg er rigtig glad for den. I starten havde jeg meget fokus på den i min markedsføring, men jeg prøver at flytte fokus lidt væk fra min pik.

- Men langt de fleste kvinder er glad for min størrelse, da jeg virkelig stimulere hende. Hvis man ønsker at give en livmoderhals-orgasme, så kræver det også en dyb penetration, men her kan man også bruge en dildo. Det, jeg vil sige er, at det IKKE kommer an på størrelsen, men at fyren sætter sig ind i kvindens krop, så kan alle blive gode elskere.

- Hvordan har kvinder reageret på den?

- Der kommer mange sjove og søde udtryk, når en kvinde ser den første gang. Nogle er helt forbavsede, andre kan ikke mærke den hurtigt nok. Men der har ikke endnu været en negativ reaktion.

- Er den ikke for stor en gang imellem?

- Nej, men nogle gange skal jeg tage nogle forholdsregler. Det er kun få gange, at jeg har haft analsex med en kvinde, og det skyldes nok størrelsen, og det er også et fåtal af kvinder, der har kunne rumme det meste af mig i munden. Ellers handler det om at starte roligt ud og fornemme, hvor meget hun ønsker af mig. Og jeg bliver stadig overrasket over, hvor meget kvindens skede kan rumme.

- Og så er pikken jo langt fra det eneste redskab, vi har som fyre. Hænderne og tungen er lige så vigtige redskaber. Jeg styrketræner min tunge hver dag, og selv om jeg sikkert ser tosset ud, mens jeg gør det, så har det en effekt. Det handler også om, at vejen til kvindens nydelse og orgasmer ofte ikke ligger i skeden.

