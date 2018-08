Giv dine sexfavoritter et frækt twist

I behøver ikke kørekort til Kama Sutra for at få mere spræl i sengen

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Prøv den hemmelige missionær --

Du kan lige så god erkende det: Er du som de fleste andre, holder du dig til tre-fire stillinger i sengen. Det skyldes ikke nødvendigvis, at du er en dårlig eller uopfindsom elsker, snarere at de stillinger er gode og effektive, og at du er lidt doven.

De virker jo, så hvorfor ændre det…

Fordi nyt i sengen er benzin på lystbålet.

Og det gode ved disse foreslåede stillinger herunder er, at du ikke skal have det udvidede Kama Sutra-kørekort for at få det fulde udbytte, for det er blot små ændringer i stillinger, du allerede kender godt og grundigt.

Missionæren

Den klassiske missionær ligger højt på de fleste lidt over favoritstillinger, hvilket blandt andet skyldes det intime i muligheden for øjen-, hjerte- og mavekontakt. Der er simpeltehn stor hudkontakt.

Af samme årsag er der ekstra gode grunde til at skrue en smule på knapperne her.

Hun ligger på ryggen, som hun plejer, men i stedet for at sprede benene, samler hun dem. Manden lægger sig ovenpå med benene på ydersiden af hendes. Han fører sit erigerede lem ind imellem hendes ben. Her kan det være en fordel at gøre området mellem kønslæber og inderlår godt vådt med spyt eller glidecreme.

Han kører så først frem og tilbage der, uden at penetrere, og stimulerer derved hendes ydre kønsdele og følsomme inderlår. Derefter trænger han ind i hende (det kræver lidt lirken), hvilket giver strammere oplevelse for begge. Der ligger også en lille smule forbudt pirring, idet hun ved at samle benene kan lege, at hun ikke vil, men alligevel er så våd, at pikken glider ind.

Se video over artiklen: Sexperterne taler om den hemmelige missionær

En lille variant af denne version af missionæren, som giver ekstra hudkontakt, at han også ligger med strakte ben, så der er kontakt fra fødder til bryst. Meget intimt.

I en let version af den klassiske missionær lægger hun en pude under numsen, eventuelt en decideret sexpude, der er meget fast og formet som en kile, så hendes underliv presses opad. Derved kan han nå dybere ind i skeden.

Og så er der varianten, hvor hun trækker knæene op mod brystet og hviler sine ben på hans skuldre. På den måde kommer han dyyybt ind, så der skal pumpes med varsomhed, hvis han er veludrustet, ligesom hun bliver ekstra stram.

Kan versioneres ved, at hun bøjer knæene, så han hviler på hendes skinneben, mens han penetrerer.

Glem ejheller den missionærvariant, hvor hun, lidt yogaagtigt, sætter sine fodballer mod hinanden og trækker dem til sig mod sit skridt, som når man strækker ud i lysken. Her ligger hun dog ned. På den måde er hun spændt fast i en helt åben stilling, som kan være pirrende.

Se også: Danske kvinder: Her er den bedste sexstilling

Bagfra

Jeps, det bliver ikke mere dyrisk og befriende direkte end den klassiske doggy style. Men også den kan varieres uden at blive avanceret.

Hun samler sine ben, så hun bliver ekstra stram, han står på det ene knæ og har det andet ben bøjet ved siden af hendes hofte. Har han gode benmuskler, kan han med fordel squatte bag hende i en fuld Rocco, opkaldt efter pikhelten Rocco Siffredi.

Og så er der den, hvor ligger alle fire på kanten af sengen, og han står på gulvet. Det kan give en anden indgangsvinkel og være lidt lettere at styre for manden, når han står op.

Er I til virkelig dybt penetrarion, så lægger hun sig på siden, trækker det en ben, bøjet, op til brystet, så han kan få sit ene knæ mellem hendes ben, hvorpå han kan penetrere hende. Det er en kombination af saksen og bagfra. Han kan holde fast i hendes hofter eller sprede balderne. Livmoderhalsorgasmer er en klar mulighed denne vej.

Se også: Bliv superelsker med disse stød

69’eren

69’eren har en lillesøster, nogle kalder 68’eren: Han ligger på ryggen med bøjede ben, og hun ligger ovenpå ham, men på ryggen. Hun hviler ryggen op ad hans bøjede ben. Hendes underliv er ud for hans mund, så han kan slikke røv, mellemkød og fisse. Det vil være mest behageligt, hvis han også får en pude under nakken.

Ride

I de fleste pornofilm og givetvis også i mange virkelige knald derude hopper kvinden op og ned, når hun rider ham. Det er fint, især for ham. Men en bedre version, især for hende, er, hvor hun sidder sidder helt nede, hvilende på knæ og skinneben, så han er trængt i bund. Hun vrider sit underliv frem og tilbage, evt også rundt og rundt. Det stimulerer hendes ydre kønsdele meget bedre, ligesom hans med et mere jævnt stimulerer dybere områder omkring hendes livmoderhals, som for nogle kvinder kan være ret trykfølsomt.

Han kan med fordel holde hende omkring hendes talje og trykke let. Hun kan også læne sig tilbage og hvile på sine arme hans ben eller sengen, så hans pik rammer forsiden i hendes skede og eventuelt hendes g-punkt.

En lille variant: Han sidder enten på en stol eller med strakte ben i sengen, hun sætter sig på i hans skød med benene på hver sin side, enten strakte eller bøjede. Pikken kommer ind i en lidt anden vinkel, og hun styrer fuldstændig tempo og dybde.

Endnu en variant er, hvor han sidder op, gerne med ryggen mod væggen, med samlede ben, og hun sætter sig i han skød med ryggen til ham. Han trænger ikke meget dybt ind, tilgengæld kan han let med den ene hånd lege med hendes klitoris, eventuelt med en vibrator, og kærtegne hendes bryster med den anden hånd OG kysse hende i nakken.

Se også: Sex - som de unge vil have det

HERUNDER ANBEFALER SEXPERTNE DEN BEDSTE FORM FOR RIDNING: