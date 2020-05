Gode råd til majs maraton-onani

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Læg vibratoren fra dig et øjeblik --

Onani er jo noget af det sjoveste og sundeste, man kan foretage sig på egen hånd. Siden marts har mange af landets singler lært det på den hårde måde, hvis de har fulgt myndighedernes isolationsopfordringer og droppet engangsknald.

Så de burde være i god grundform til at kunne tage maj måneds masturbatoriske udfoldelser i stiv arm. Maj er nemlig international masturbationsmåned.

Andre, der er i parforhold, kan godt glemme onanien lidt. Den bliver placeret yderligt og underprioriteres i forhold til samvær med partneren, og hvad der ellers er på programmet. Og det er synd. For god onani er sundt for krop og sjæl.

Her er de autoerotiske eksperters bud på, hvordan kvinder (og mænd) kan få mest muligt ud af denne maj.

Meditation

Først og fremmest skal du med et moderne danske udtryk reframe onanien. Du skal ikke længere se på din masturbation som noget, du gør, for at tage trykket. Onani er ikke erstatning for sex. Onani er noget værd i sig selv.

Sexolog og orgasmeekspert Katrine Berling fortæller her, hvordan onani skal betragtes som en form for meditation.

- Mange forbinder onani med. at vi skal have en orgasme, men der findes også en anden måde, man kan være sammen med sig selv på - på en mindful måde, så det næsten bliver til en meditation.

Privatfoto

Ganske enkelt kræver det, at vi stopper op og går langsomt frem, bruger tid på hele vores krop, og ikke kun går til de mest erogene zoner. At vi er tilstede i hver enkelt berøring og mærker og sanser den, forklarer Berling. Her er målet ikke orgasme, men derimod nydelsen, så lange dybe vejrtrækninger er også at foretrække her.

- Når man har kærtegnet sin krop og sit køn med bevidsthed i 20 til 30 minutter, får man fyldt sig selv op med en kærlig energi, man har mere energi i kroppen, end før man startede, og kroppen strutter af velvære efter den kærlige berøring.

Kroppen

Legetøjsekspert og sexblogger JoanB, der i tyve år har arbejdet med sexlegetøj, har gennemført flere onani-eksperimenter for at sætte fokus på de fysiske og mentale fordele ved masturbation - med og uden hjælpemidler. På baggrund af det forklarer hun overfor Ekstra Bladet, hvorfor man - både kvinder og mænd - bør gå all in i maj.

- Onani styrker din sexlyst, onani sætter gang i kroppen og regelmæssig onani giver lyst til mere sex.

- Det booster kroppens produktion af velværehormoner samt ikke mindst samhørighedshormonet oxytocin. Kombineret med en masse D-vitamin fra majsolen bidrager det til bedre sundhed og immunforsvar. Onani sætter også gang i blodcirkulationen, som bidrager til en smukkere hud, hævder JoanB.

Privatfoto

Legetøjsbloggeren mener også, at man med fordel kan udnytte masturbationsmåneden til at udvikle nye onani-teknikker.

- Selv om vi nok har tendens til at onanere på samme måde hver gang, især fordi vi ved, hvad der virker lige for en selv, kan det være enormt givende at variere måden at røre sig selv på.

- Blandt andet kan det være både frækt og også næsten terapeutisk for mange kvinder at bruge et af de vibrerende vagina-æg. Et sådant æg vibrerende i vagina kombineret med total afslapning, måske lidt rolig musik, kan være med til at give en helt anderledes onani-oplevelse, hvor det er indvendigt på g-punktet, at der stille og roligt bliver masseret.

En anden ide til maj måneds maraton-onani kunne være at øve sig i at få orgasme i uvante stillinger, mener JoanB.

- Man kan anskaffe sig et orgasmesikkert produkt, for eksempel en womanizer, og så finde stillinger, man ikke lige er vant til at få orgasme i. Vi kender nok alle til, at der er stillinger, som er sværere end andre at komme i mål i.

Stress

Er der noget, som kan stresse selv det mest rolige gemyt, er det bekymringer af den karakter, som coronakrisen uundgåeligt medfører: Bliver jeg eller mine nærmeste syge, bliver jeg arbejdsløs, skal jeg gå fra hus og hjem?

Onani er en måde at tackle den form for stress og uro, mener sexterapeuten Mia Sabbat.

- Masturbation er en vidunderlig måde at bekæmpe stress og endda mindske smerte, siger Sabbat og henviser både til de rent fysiologiske fordele, som handler om de hormoner, der udskilles under onani, og som modvirker stresshormonet kortisol - og til den mentale side af onaniens stressreducerende effekt.

Det kan være svært at finde onanilysten frem, når man er bekymret, men:

- Den bedste måde at rense ud i hovedet er ved at få kontakt til sig selv via sanser og sind. Din fantasi er en stærk ressource, så for at kunne udnytte hele din fantasis potentiale, er det nødvendigt, at du kommer i den rette stemning, mener Sabbat, der peger på musik, duftlys og erotiske noveller, som midler dertil.

- Mit bedste råd er dog at huske på, at det eneste mål er at nyde det. Det er ingen grund til at lægge yderligere pres på sig selv.

Bedre elsker

Ved at onanere på en mere mindful måde - altså ved at masturbere med andet formål end blot at tage trykket og istedet være mere sanselig bevidst om hele kroppen, nydelsen og fantasier - lærer du i højere grad din egen seksualitet at kende. Du vil dermed blive en bedre elsker.

- Når du lærer din krop bedre at kende, vil du også bedre kunne kommunikere disse nyerfarede behov og præferencer til en partner, som så meget nemmere vil kunne opfylde dem, fordi du kender dig selv bedre. Man skal dog først sætte sig selv i centrum for nydelse, siger sexterapeuten Mia Sabbat.

