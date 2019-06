Guiden til de vildeste orgasmer

Det kan ikke gå galt: Tre kvindelige sexperter viser dig, hvordan man får en kvinde til at sprøjte - inklusiv hvordan kvinden kan gøre det selv

-- Over artiklen Sexpert-tv fra arkivet: Sexologen Signe demonstrerer teknikken bag sprøjteorgasmen --

Sprøjteorgasmen er et af de seneste 10-15 års mest omdiskuterede og omtalte sexfænomener. Og det kan da, især i pornofilm, også se voldsomt fascinerende ud, når en kvinde sprøjter, når hun kommer med et skrig.

Mange mænd finder det spændende, om ikke andet fordi de kan spejle sig i ejakulation og ser det som et tegn på, at kvinden rent faktisk får orgasme.

Ikke alle kvinder finder samme begejstring. Nogle får præstationsangst og bliver ømme af partnerens stadig kraftigere stimulation af g-punktet, andre føler bare de skal tisse helt vildt, og så er der dem, som skammer sig over væsken, der gør lagnet vådt, og de frygter, det er tis.

Så tre ting kommer altid på banen, når det drejer sig om sprøjteorgasmen: Hvordan giver man/får man den? Kan alle kvinder få den? Og er det urin?

Deltag selv

For at få svar på det og meget mere har den amerikanske sexforsker Zhana Vrangalova søsat en stor international undersøgelse om sprøjteorgasmer.

Der er allerede flere tusinde, der har deltaget i studiet, som tager lidt over en halv time at udfylde og som både er for mænd og kvinder.

I den anledning fortæller hun på en længere video her og herunder, hvad hun foreløbig har observeret, samt hvad videnskaben siger:

Her er nogle af Vrangalovas pointer:

De fleste bruger to fingre til at trykke på g-punktet, som ligger cirka fem centimeter oppe i skeden ud mod kønsbenet. Dog melder mange kvinder i studiet, at det ikke er deres modus operandi. De fortæller, at klitorisstimulation kan få dem til ejakulere.

Kan alle kvinder få dem? Well, der er kun lavet et videnskabeligt studie med dét i fokus. 27 kvinder, som ikke havde en sprøjtehistorik, kom i laboratoriet, hvor man forsøgte at give dem våde orgasmer. Det lykkedes med 37 procent. Skyldes den relativt lave procentdel selve den kliniske setting i labbet, forskernes teknik, eller at lige denne gruppe kvinder var særligt uimodtagelige? Flere studier er påkrævet for at komme nærmere et svar.

En del meget små og (derfor ikke helt pålidelige) studier har forsøgt at finde ud af, hvad væsken består af. Og resultaterne er mildest talt tvetydige: Nogle konkluderer, at den kommer fra blæren og er urin, andre studier peger på, at den kommer fra skedens kirtler, også kaldet kvindelig prostata, idet væsken så indeholder prostata-specifikt antigen, som er et enzym, der dannes i prostata. Og så er der studier, der peger på, at væsken er en blanding af begge dele.

Porno

Den svenske pornofeminist Erika Lust, som gerne opdrager og underviser sine brugere og fans og andre, der kunne trænge til sexviden, har lanceret en serie gratis instruktionsvideoer. Foreløbig er tre udkommet; En om handicappede og onani, en om BDSM og altså en om sprøjteorgasmer, som du kan se her.

Sidstnævnte har model, sexarbejder og sprøjteentusiast Kali Sudhra som vært, Hun fortæller om egne erfaringer OG viser, hvordan man finder g-punktet og stimulerer på den passende måde, både som kvinden selv og som kvindens partner.

Sudhra, der tilhører den fløj, som mener, at væsken IKKE er urin, fortæller blandt andet om, hvordan hun giver sig selv sprøjteorgasme - på toilettet. Og videoen slutter passende af med, at hun giver sig selv sprøjteorgasme ved hjælp af en særlig bøjet metaldildo.

Lige dét gør vores egen sexpert og sexolog, Signe V. Bentzen, desværre ikke i den video, som du kan se over artiklen. Men det gør en anden kvinde i et klip, som Bentzen taler om.

Sexologen, der også viser den mest anvendte fingerteknik, er ikke entydigt begejstret for den opmærksomhed, som kvindelig ejakulation har fået. Hun mener, at det lidt er en mandefantasi mere end et kvindebehov, ligesom nogle kvinder får præstationsangst af det.