Heidi går i orgasme-mode: Nu skal jeg have forløsning hver dag

Hvad sker der, når man får orgasmer dagligt i 30 dage?

Det vil sexblogger JoanB, der står bag nyt O-projektet, finde ud af.

Mere end 100 kvinder ønskede at deltage i legetøjstester JoanB’s forestående projekt. Og nu er 17 kvinder i alle voksne aldre så klar til på hver deres helt egen måde at påbegynde ‘30 dage med orgasmer.’

Læs mere om O-projektet her.

Herunder fortæller deltageren Heidi om, hvorfor hun er med:

- Jeg er netop blevet gift med en super dejlig mand, jeg nu har været sammen med i tre år – og vi har et både godt og spændende sexliv sammen. Men på et tidspunkt bliver det som bekendt også hverdag, hvor der går lidt mere rutine i tingene, også med hensyn til det rent seksuelle, fortæller 33-årige Heidi Adler fra Midtfyn.



Privatfoto

- Personligt håber jeg på at blive bekræftet i, at en eller flere orgasmer på daglig basis vil give mig mere glæde og overskud i dagligdagen. Onani såvel som orgasme udløser jo både et skud endorfiner og lykkehormonet oxytocin, fortsætter Heidi, der på grund af sin mands arbejde er alene hjemme med ungerne, to piger på henholdsvis 5 og 8 år, de fleste hverdage.

Så der er fart på fra tidlig morgen til ud på aftenen.

- Min mand er meget spændt på, om jeg får gjort det hver dag. Men det er jeg nu ret så sikker på. Spørgsmålet er bare, om det skal være morgen, middag eller aften. Her må jeg prøve mig lidt frem. Indtil videre hælder jeg dog mest til en aften-orgasme eller to, inden jeg skal sove - så jeg kan bruge forløsningen som en slags sovepille, siger Heidi Adler, der også benytter sig af ‘30 dage med orgasmer’ til at lære sin krop bedre at kende.

Lukket orgasme-gruppe på Facebook

Blogger JoanB forklarer, hvorfor hun er gået i gang:

- I perioder har jeg selv på daglig basis forsøgt mig med onani og orgasme, og for mig fungerer det klart bedst, når jeg lige er vågnet. For orgasmen giver mig simpelthen mere energi til at komme ud af sengen - så umiddelbart virker det. I hvert fald for mig, og jeg er ellers om noget et B-menneske, der altid har haft svært ved at komme op og igang, siger sexlegetøjsekspert og sexblogger JoanB, der i fælleskab med blogger-veninden Mill, står i spidsen for O-projektet - og hvor JoanB og Mill naturligvis også selv deltager.

- Vi har valgt at køre projektet/undersøgelsen over 30 dage i træk for blandt andet at finde ud af, om man kan gøre det at få orgasme til en positiv vane. For ens eget velvære og sundheds skyld. En daglig vane, der formentlig også kan bidrage til at booste sexlivet, hvis man er i et forhold.

- Men da vi har sat os for at gøre det hver eneste dag, uanset hvad der ellers er på programmet, så vil der nok også komme en dag eller to, tænker jeg, hvor det bare skal overstås - eller hvor man måske helt springer over. Som jo også hører med i ligningen, når man kaster sig ud i sådan en her omgang, fortsætter JoanB.

Hun har oprettet en lukket gruppe på Facebook, hvor de 17 deltagende kvinder frit fra leveren kan skrive og sammen debattere om både gode og måske mindre gode erfaringer med de kommende ‘tvangs-orgasmer’.

Derfor bør du onanere (endnu) mere

Alle andre vil på hjemmesiden Joanb.dk kunne følge i projektet, når de 17 kvinder også her fortæller nyt fra projektet.

- Min opfordring til alle andre både kvinder og mænd går her til sidst på, at man på et tidspunkt selv, eventuelt sammen med sin partner, burde give sig selv en lignende udfordring.

- Så man på egen krop har mulighed for at finde ud af, hvad selvtilfredsstillelse over en lidt længere periode kan gøre af sundt og godt for både en selv og det fælles sexliv, siger den kvindelige danske sexpert og sexblogger, der her kommer med sine helt egne 10 gode grunde og råd til bedre onani - henvendt både kvinder og mænd.

Se også: Danskere: Sådan onanerer vi

Onani er sundt for sexlivet

Det er nok kun et spørgsmål om tid, før Sundhedsstyrelsen anbefaler daglig onani som en del af Det gode liv - du ved, spis grønt og ingen sukker, drik moderat og dyrk motion - og husk cykelhjelmen.

En portugisisk undersøgelse i 'Journal of Sex & Marital Therapy' peger på en sammenhæng mellem onani og et velfungerende og tilfredsstillende sexliv for kvinder.

I studiet deltog 3687 kvinder, og forskerne kunne konstatere, at masturbation var relateret til et større seksuelt repertoire, flere seksuelle fantasier og en mere ubesværet evne til at blive ophidset og få orgasme, ligesom en onani i en ung alder var forbundet med en ophidselse og orgasmer som voksen.

Det får ikke overraskende forskerne til at konkludere, at onani er godt for kvinders sexliv.