Her er årets pornofavoritter

Og du kan selv være med til at afgøre, hvem der skal vinde

Man kan tilsyneladende fodre svin med pornopriser i den amerikanske sexindustri. De store award shows, AVN Awards og Xbiz Awards, der begge finder sted i januar 2020, har netop offentliggjort de nominerede.

Der er over 100 kategorier i hos AVN og flere end 150 hos Xbiz. Og da der er mellem 5 og 15 nominerede i hver kategori, er det samlede antal voldsomt.

Dog skal det tilføjes, at studier og sexlegetøjsproducenter og hjemmmesider også indgår, og at mange får adskillige nomineringer:

For eksempel indhenter produktionsselskabet Mile High Media 67 AVN-nomineringer og 41 hos Xbiz, og den mest vindende pornomodel nogensinde, Angela White, tildeles 14 styks AVN og 10 ved Xbiz.

Hun har pornoens mest episke røv

Som pornomodel er en pris ved enten AVN Awards, Pornhub Awards eller Xbiz Awards meget eftertragtet på trods af inflationen: De er dels en anerkendelse fra kollegaer og fans OG dels en økonomisk mulighed.

For med en statuette eller flere stiger din status i branchen, hvilket kan betyde, at du kan presse flere penge ud af producenten, ligesom prisen givetvis medfører, at du får flere fans på sociale medier, som kan konverteres til betalende camkunder.

Der er en hel del modeller, der kan vinde prisen som årets performer (den vigtigste pris) hos begge. Blandt de 15 nominerede hos hver optræder Abella Danger, Abigail Mac, Adriana Chechik, Riley Reid, Angela White, Emily Willis, Whitney Wright, Karma Rx og Kristen Scott på begge lister.

Gratis porno i ti år: Det betyder det for vores sexliv

Din stemme

Lige nu kan du være med til at afgøre pornomodellernes fremtid, for både Xbiz og AVN har åbnet for fanafstemninger.

Hos Xbiz kan du stemme i yderligere 32 kategorier og 17 hos konkurrenten, men vi gætter på, at ikke alle vil interessere dig.

Den allermest spændende er selvfølgelig Female Performer of the Year.

Xbiz tilbyder, at du kan vælge mellem 15 af tidens mest populære og aktive sexstjerner fra den amerikanske pornobranche. Og hvis du ikke kan vælge mellem de mange frækkerter, gør det vist ikke så meget, for det ser ud til, at du kan stemme adskillige gange hver dag…

AVN har slet ikke kunnet bestemme sig, så her har du over 50 babes, som du kan stemme på fem gange hver dag.

Blandt favoritterne begge steder er Riley Reid med et af branchens sødeste smil, brystfagre Angela White, der har rekordmange priser allerede, samt de to analglade brunetter Adriana Chechik og Abella Danger.

Adriana Chechik er en af favoritterne som årets model i både de branche- og fanvalgte kategorier. Hun har tidligere fået andre vigtige, men knap så prestigiøse priser - som for eksempel Orgasmic Analist og Superslut ved kritikernes prisfest XRXO Awards. Som sine kollegaer forsøger hun på sociale medier at aktivere fanbase til at stemme:

Bedste mandlige performer er også en kategori, du sikkert har en holdning til, og her er erfarne pikhelte som Mick Blue, Manuel Ferrara, Markus Dupree og Small Hands oplagte favoritter.

Xbiz-vinderne kåres ved prisfesten 16. januar i Los Angeles, mens AVN Awards uddeles 25. januar i Las Vegas.

