Her er årets pornotrend

Et smugkik ned i kaninhullet eller en blotlæggelse af vores kollektive id - uanset hvordan man vælger at se på statistik fra verdens største pornosites, afspejler data, hvad vores globale (porno-)lyster handler om.

Pornhub.com og xhamster.com har har netop offetliggjort deres årstrafik. Pornhub.com, der er en del af mastodonten Mind Geeks portefølje, er ifølge alexa.com nummer 45 over verdens største sites, mens det uafhængige xhamster.com ligger som nummer 86.

Tilsammen har de over 55 milliarder besøg på et år.

Pornhub er størst, derfor tager vi dem først:

Her er den frækkeste porno

Pornhub

42 milliarder besøg lyver ikke. Det er et dagligt gennemsnit på 115 millioner, og de har genereret 39 milliarder søgninger.

Kodeordet for 2019 er 'amatør'. Det topper listen over trendende søgeord, hvilket Laurie Betito fra tubegigantens Sexual Wellness Center forklarer således:

- Det ser ud til, at folk søger efter mere realistiske fremstillinger af sex, ‘Ægte’ mennesker i modsætning til skuespillere ser ud til at drage. Det er også interessant, at flere og flere mennesker præsenterer sig selv som amatører. Sex er blevet meget mindre tabuiseret, så de folk, som får et kick af ekshibitionisme, kan gøre det uden særlig meget erfaring eller udstyr. Budskabet er: Alle kan blive en pornostjerne!

Et andet bemærkelsesværdigt populært søgeord er 'ASMR'. Det står for Autonomous Sensory Meridian Response og handler grundlæggende om kuldegysende erotisk nydelse ved specifikke lyde, for eksempel en hviskende stemme eller en hånd, der glider hen over stof. Det kan kaldes lydporno, men det hitter også på youtube.

Hvad der måske kommer bag på dig, er, at mange bruger pornhub som et socialt medie. 70 millioner beskeder er der blevet sendt mellem brugerne, og der er lagt 11,5 millioner kommentarer på videoerne. Det er så ikke overraskende, at de mest brugte ord her er good, love, like, sexy, pretty og nice.

Få håndfri orgasme med lutter lyd - og fire andre sjove sextips

Xhamster

Pornhubs konkurrent er xhamster.com, der havde 13,5 milliarder besøg i 2019, Også her bemærker man amatørtrenden. Amatør er den mest populære kategori, og den er steget med hele 24 procent siden sidste år.

Med lidt god vilje kan populariteten af kategorier som moden, BBW (store smukke kvinder), ung og gammel, stedmor, bedstemor, MILF, onanerende kvinde og skjult kamera ses i samme lys. Alt sammen porno, som ikke bare viser topmodeller i professionel maskinporno.

Alex Hawkins fra xhamster.com forklarer:

- Det er spændende, at pornoforbruget har ændret sig mod det mere realistiske og uafhængigt producerede porno. Brugerne vil have autenticitet. For ti år siden var den globale porno relativt ensartet, men efterhånden som titusindevis af modeller og uafhængige producenter er kommet online, har de opbygget en stigende diversitet i brugerbasen.

Hawkins mener, at porno kan noget helt særligt.

- Selv om vi godt ved, at vores pornodata kan virke både sjove og langt ude, er det også en af de få måder, vi kan forstå vores samfunds kollektive id. I en tid, hvor tavshed omkring sex og seksualitet hersker, opfordrer vi til ærlig, faktabaseret samtale.

Hot data Gennemsnitstid på sitet

Pornhub: 10 minutter 28 sekunder Xhamster: 9 minutter 46 sekunder. Lande med fleste brugere

Pornhub: USA, Tyskland, Storbritannien. Xhamster: USA, Japan, Storbritannien. Mest søgte kendis

Pornhub: Belle Delphine (youtuber, der pludselig oplyste, hun instruerer pornhub-porno - der viste sig at være gay). Kim Kardashian, CardiB. Xhamster: Alexandra Daddario, Scarlett Johansson, Angelina Jolie. Andel kvinder af brugerne

Pornhub: 32 procent. Xhamster: 29 procent.

