Her er Danmark frækkeste by

Normalt skal man altid være varsom med at tage statistik alt for alvorligt, men når Skandinaviens suverænt største sexshop fortæller om årets salg, er der grund til at spidse øren.

For med en omsætning på over 160 millioner ved sinful.dk en del om, hvad der sker i danskernes soveværelser.

Blandt andet er dataknuserne på shoppen kommet frem til, at Aalborg er den by, hvor indbyggerne køber mest legetøj. Og det er målt i forhold til, hvor mange der bor i byen.

Det får sinful.dk til at kåre den nordjyske by som Danmarks frækkeste by. Omvendt viser det sig, at beboerne i Rungsted Kyst er dem, der køber mindst sexlegetøj målt pr indbygger, og den lidet ærefulde titel som Danmarks kedeligste by tilfaldt i 2018 Gentofte. Så selv om Rytteriets Poul og Frits mener noget andet, er de rige sgu så kedelige.

Indbyggerne i den lille Hårlev på sydsjælland investerer mest i det kinky udstyr. Kinky sexlegetøj er ting som håndjern, latextøj, sexmaskiner, piske og bondagesæt.

I 2018 var Christiansfeld suverænt den mest kinky, men den sønderjyske by figurerer slet ikke på årets liste. Måske er den kinky slagtermester flyttet til Hårlev...

Glidecremer

Sinfuls data viser andre pudsigheder: Esbjerg køber mest bæredygtigt sexlegeøj, Michael og Camilla er mest købelystne navne, og salget af glidecreme er steget med hele 26 procent i forhold til sidste år. Du kan fylde bagagerummet på 91 Peugeot 208’ere, der er landets mest populære bil, med den glidecreme, som danskerne bruger i år.

Desuden fremgår det, at det mest populære legetøj til mænd er en 'Oxana Pussy and Ass', men kvindernes favorit er Sinfuls egen 'Rabbit Vibrator Original'.

Iøvrigt har sinful.dk solgt 10 kilometer dildoer.

Denne bette 'kanin' vækker lykke hos mange kvinder landet over. Foto: Sinful.dk

Anden gang

I 2015 var Randers Danmarks slemmeste by, omend pornositet pornhub.com samme år erklærede Frederikssund som den mest uartige. I 2016 var Aalborg første gang den frækkeste by i kongeriget ifølge sinfuls statistik, og i 2018 toppede Sønderborg sinfuls liste over mest købevillige byer.

Se også: Her er landets mest sexede by og her bor de kedeligste

Hos turistorganisationen VisitAalborg, der ellers er stolte over optræde på New York Times liste over rejsesværdige byer, på magasinet Monocles liste over spændende småbyer og den flotte top fem-postition over bæredygtige byer i verden, har man i dag ingen kommentarer til kåringen, der da ellers ville kunne bruges i reklamøjemed, skulle man tro.

Men tilbage i 2016 udtalte daværende marketingchef hos VisitAalborg, Peter Asboe-Hermansen, til Ekstra Bladet, at han var dybt beæret:

- At være den mest sexede har en cool appel, som vi i en noget bredere fortolkning hver dag arbejder hårdt på at leve op til. Jeg synes også, at det hænger godt sammen med, at vi for nylig er kåret som Europas lykkeligste by i en borgerundersøgelse fra Europa Kommissionen.

Bæredygtighed

Den danske sexfluencer, JoanB, der har arbejdet med sexlegetøj i 20 år, hæfter sig især ved det faktum, at salget af bæredygtige produkter er steget med 60 procent.

- Det vidner helt klart om, at vi danskere i dag tænker væsentligt mere på, hvad vi propper ind i og op i os af sexlegetøj, glidecremer med videre. Det vil sikkert samtidig afstedkomme, at producenterne af sexlegetøj fremadrettet vil oppe sig med hensyn til, hvad de lancerer af nye bæredygtige produkter, siger JoanB fra joanb.dk.

Bloggeren synes også, at det er interessant, at halvdelen af køberne er mænd. Det kan betyde flere ting:

- Den ene er, at manden i parforholdet for alvor har fået øjnene op for, hvad forskellige former for sexlegetøj kan gøre af positive ting for parforholdet - og så tager initiativet til at købe. Den anden er, at rigtig mange singlemænd er mere modige med hensyn til at købe forskellige former for sexlegetøj til egen nydelse og fornøjelse. Noget singlekvinder i snart mange år har været gode til.

At salget af glidecreme er vokset, ser JoanB som noget meget positivt:

- For glidecremen er i sig selv et stykke sexlegetøj og ikke blot det kedelige hjælpemiddel. Det er snarere flydende sexlegetøj, som jeg ynder at kalde det. En god glidecreme kan nemlig meget vel være årsagen til, at hele ens sexliv bliver bedre. Det handler ikke nødvendigvis om, at kvinden ikke kan blive våd nok, siger sexlegetøjsekspert, der har testet den Svane-mærkede danske sex- og intimplejeserie, Kaerlig, her.

