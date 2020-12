Her er Danmarks frækkeste by

Når man har ekspederet flere end 700.000 ordrer med sexlegetøj fra hovedkontoret i Aarhus, ved man et og andet om danskernes sexliv.

Derfor kårer Sinful.dk, som er Skandinaviens største af sin slags, nu - for sjette år i træk - kongerigets frækkeste byer.

Det har de gjort ved måle antal ordrer pr. indbygger.

Vinderen af hovedkategorien, Årets frækkeste by, var i 2019 Aalborg, men i år går sejren til: Aarhus. Som er sinful.dk’s hjemby.

Her har relativt flest investeret i sexlegetøj.

Og ikke nok med det. Aarhusianerne er også de største fans af anallegetøj, viser borgernes indkøb af buttplugs og lignende.

Det er mændene i Randers, der har købt flest prostata-stimulatorer. Her har de købt 2,44 gange så mange prostata-stimulatorer, som i resten af landet. De er dog tæt forfulgt af både Odense og Mørke, hvor der begge steder er blevet købt 2,41 gange så mange som landsgennemsnittet.

Rune Kjelsmark, marketingsansvarlig på Sinful, er ikke meget for at komme med bud på, hvorfor aarhusianerne er så uartige i år:

- Vi ser et generelt boost i antallet af danskere, der gerne vil prøve kræfter med anal-sexlegetøj - og i år er det så lige århusianerne, der for alvor har fået øjnene op for det lidt frækkere legetøj.

- Nu ser vi jo ikke os selv om en webshop kun for århusianere. Vi er Nordens største webshop inden for sexlegetøj, så det er nok bare tilfældigt, at det lige er Aarhus, der topper listen i år. Vi gør i hvert fald ikke noget ekstraordinært her i lokalområdet, der skulle få de lokale til at købe mere hos os.

I den nordjyske by Kongerslev blev der købt 2,26 gange flere bækkenbundskugler i forhold til landsgennemsnittet.

Corona

Corona har fået salget af sexlegetøj til at eksplodere i Danmark og resten af Skandinavien, fortæller medejer og stifter, Mathilde Mackowski.

- Siden foråret har vi oplevet, at folk har rykket tættere sammen, også i soveværelset, og selv om det sker på en kedelig baggrund, så gør det mig glad, at folk har brugt den ekstra tid på at skabe mere leg i sexlivet

Hun oplyser, at coronaen givetvis også har påvirket salget af app-styret parlegetøj. Hele 90 procent flere af slagsen end i 2019 har shoppen sendt ud til danskerne.

Mange par, der ikke bor sammen, har således fået erotisk hjælp med for eksempel en fjernstyret vibrator, som koblet på wifi kan styres af kærestens mobil - selv om vedkommende bor i den anden ende af landet.

En global markedsundersøgelse, der udkom tidligere i år, og som IKKE har medtaget coronaudviklingen, peger på, at sexlegetøjsbrancen omsatte for vanvittige 163 milliarder i 2019. Den forudser en vækst på 5,3 procent om året frem mod 2027.

