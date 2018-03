Her er de sexteknikker I bare skal kunne

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv: Dette kan superelskerinden --

Håndjob og blowjob, Kama Sutra, BDSM og tantra. Du kan komme langt, hvis du mester de avancerede sexteknikker og råder over et arsenal af seksuelle udtryksmåder.

Men du kommer ikke i mål på ren teknik. God sex handler nemlig om noget andet og mere.

Det mener den amerikanske parterapeut, psykolog, forfatter og debattør Marty Klein, der afholder workshops med par, som er nysgerrige på måder, hvorpå de kan få erotikken til at blomstre.

Og på trods af, at det aldrig har været lettere at finde alskens sexmanualer på nettet, på podcast og på tv, svigter det aldrig, at en af kursisterne siger: Hvilke sextricks kan du lære os, så vores sexliv bliver bedre?

Klein svarer også altid:

- Ja, vi skal lære at få mere nydelsesfulde sexoplevelser. Og det har meget lidt med soveværelsesteknikker at gøre.

Men hvad har det så at gøre med?

Jo, ifølge Klein er vejen til mere nydelse i sengen brolagt med selv-accept, afslapning, nærvær og kommunikation.

Præstationer

Og hvad er det så for noget?

Først og fremmest skal man lære at slappe af og acceptere sin krop og give slip på sine forestillinger om præstationer i sengen. Som Klein for nylig sagde til en kvindelig kursist, der lige havde opnået indsigten om, at hendes krop ikke var fjenden, og som nu ville videre:

- Om vi er 35, 45 eller 75 år sørger vi alle sammen over tabet af den smukke krop, vi havde i 20’erne, men vi skal begynde at byde den krop, vi har nu, velkommen i stedet for at foragte den. Og udsæt det ikke. Du vil ikke heller ikke have dagens krop ret længe, og om fem år vil du savne den.

Ifølge Klein handler nærvær om at fokusere på øjeblikket i stedet for at lade sig distrahere af to-do-lister, problemer med jobbet og børnene og så videre. Dette er ikke ting, der distraherer dig - men ting, du distraherer dig selv med.

Kommunikation

Og så skal man huske kommunikationen - giv udtryk for, hvad du kan lide og ikke lide, i ord og handlinger, verbalt og nonverbalt, med lyde og gestik.

Klein foreslår mindre fokus på avancerede teknikker, eksotiske stillinger og BDSM. Han giver dog gerne fem konkrete tips, der kan forbedre kommunikationen:

- Se på din partners kønsdele, mens I har lyset tændt i en ikke-sexsituation. Få kæresten til at give en rundtur omkring de følsomme områder, både i forhold til hvor og hvordan det er rart, og når det ikke er.

- Vær ærlig omkring hvilke handlinger og ord, som du eller din kæreste gerne vil have bort fra jeres sexmenu de kommende år. Og glem så alt om de ting.

- Når der er noget, du kan lide eller ikke lide, så sig det. Og efter sex skal du fortælle mere udførligt, hvad det var, du ikke kunne lide - eller kunne lide.

- Hvis du synes, din kæreste lugter fælt, så sig: Lad os gå i bad, eller lad os børste tænder.

- Sørg for, at dine sexspørgmål og din kærestes svar er konkrete. Hvis du spørger: Må jeg lege med dine brystvorter, og svaret er ja, er du stadig på bar bund. Det kan jo både være at bide, nive, slikke, ae og så videre. Hvis svaret er nej, skal der svares nej, Hvis det rigtige svar er, ja, men kun hvis du virkelig er blid og forsigtig og lytter til min vejrtrækning, så skal der svares det.

Undersøgelse

Klein er ikke alene med sine tanker om indstillingen til sex som det vigtigste for et godt sexliv. En undersøgelse blandt mere end 5000 repræsentativt udvalgte amerikanske singler peger i samme retning.

Her blev singlerne blandt andet spurgt om, hvad der kendetegner en god sexpartner. Og hele 83 procent angav 'omsorgsfuld' og 'entusiastisk.' Andre vigtige ingredienser i god sex: Kommunikation, gode kys og en, som aktivt hjælper til på orgasmefronten.

Med andre ord er kun de to sidste tekniske discipliner.

Den berømte antropolog og forfatter Helen Fisher, der har været med til at udarbejde undersøgelsen for datingsitet match.com, glæder sig:

- Vi har været alt for fokuserede på det nye, seksuelt set, men vi må ikke glemme basistingene. Alle kan lære, at god sex er opnåeligt, siger Fisher.

