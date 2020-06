Her er den bedste swingerhistorie

Coronaen lukkede landets swingerklubber ned i marts, og som det ser ud nu, kommer der ikke knald på madrasserne før august.

Derfor udskrev erotiksiden side6.dk en konkurrence, hvor danske swingere kunne skrive en fræk fortælling om swingersex, så de - og andre nysgerrige læsere - kunne stå sammen hver for sig i en kold tid.

Nu har et enigt dommerpanel med swingerklubejer Mie Nielsen i spidsen så kåret vinderne.

'Swingerchefen' Therese giver gode råd: Sådan får du sex i klubben

Cougar

Vinderen, 'Cougar på jagt', skrevet af en mand fra Jylland, handler om den sexede cougar, der finder fræk tyr foran næsen på sin hanløve.

Cuckold/hotwife-historien bygger på hanløvens egen oplevelse med kæresten, hvilket han fortæller om længere nede i denne artikel. Først skal vi høre dommernes bedømmelse.

Nikolaj, der er reporter på side6.dk, siger om 'Cougar på jagt':

- Velfortalt historie om et emne, der på en og samme tid er både tabubelagt og en aktuel trend. At dømme ud fra hitlister på populære søgeord, er der stor interesse for cuckold. Men det er sjældent noget, som tales om åbent. Derfor er det altid godt at dele erfaringer med nysgerrige læsere.

Også Mie fra swingerklubben Tucan Club ved Kolding er begejstret.

- Spændende og pirrende fortælling, der vedrører hele paletten af de følelser, der er i konstellationen cougar/hanrej, men også om de muligheder der er, og dem der opstår ved en god oplevelse i klub.

Hanløven kan nu se frem til at modtage 1.000 kr. kontant, et gavekort på 500 kr. til sexshoppen Sinful.dk, samt fri adgang til en dansk swingerklub en aften inkl. en flaske champagne.

Cuckold: Derfor tænder jeg på, at min hustru har sex med andre mænd

På andenpladsen har vi 'Gittes første pigesex', der handler om en 40-årige kvindes seksuelle udvikling i swingerklub. Den er skrevet af hendes gode (bolle-)ven, Jonas, og Nikolaj har denne dom:

- En lidt anderledes historie end de fleste, vi har læst. Den er ikke helt lige så hardcore, og den giver et eksempel fra den virkelige verden på, hvordan man også kan få sig en noget mere blid og forsigtig oplevelse i en swingerklub, end de fleste nok har indtryk af.

Mie fra Tucan er inde på noget af det samme.

- Ligeledes en sød, dejlig og uskyldig og pirrende fortælling. En fortælling til andre om, hvor blidt og uskyldigt det OGSÅ kan være i en swingerklub.

Joans får et gavekort på 500 kr. til Sinful.dk samt fri adgang til en dansk swingerklub en aften inkl. en flaske champagne.

Se også: Hjemmelavede sexnoveller afslører vildt sextabu

Tredjepladsen i konkurrencen er historien 'Unge kvinder i hed sekskant', der handler om Madeleine, som er taget i klub med sin nye kæreste. Her oplever de lidt af hvert, som titlen antyder. Historien er skrevet af 26-årige Madeleine og bygger på hendes egen oplevelse.

Nikolaj fra side6.dk har denne dom;

- Historien virker meget oprigtig, og den giver læserne et indblik i, hvordan det også kan foregå, når man besøger en klub og har gjort lidt forarbejde hjemmefra.

Tucan Clubs Mie er kort og kontant:

- Bare lækkert og spontant.

Madeleine får fri adgang til en dansk swingerklub en aften inkl. en flaske champagne.

De frække lydnoveller hitter

Fantasier

Vi tog fat i Hanløven, der er midt i 40’erne og fra Jylland.

- Hvad fik dig til at skrive historien?

- Jeg sad en søndag formiddag med frække tanker, der ikke rigtig kunne indfries, og så fandt jeg på at skrive om denne oplevelse, som jeg havde for nogle år siden, siger Hanløven, der aldrig har skrevet historier til andre før.

- Kun til mig selv og min partner - det har mest været fantasier for at sætte skub i vores samliv.

Heftige billeder: Så vildt går det for sig i dansk swingerklub

- Hvilken type erotiske historier tænder du selv på?

- Jeg tænder mest på historier om enten utroskab, hanrej eller andet, hvor pigen leger med andre, uden manden helt har styr på hende. Han skal helst være en del af historien, jeg tænder selv på denne rolle i min seksualitet.

For Hanløven er det også vigtigt, at historien er velskrevet:

- Det forstyrrer mig med et sprog, der er for vulgært, eller hvis ikke historien ‘passer sammen', modsiger sig selv. Hvis historien er troværdig, tænker jeg, at det kan ske for mig selv, og så bliver den frækkere at læse, forklarer vinderen, der synes, at historierne i konkurrencen har passet til forskellige swingergrupper.

- Nogle passer til unge mennesker og andre til par på vej ind i fræk leg. Jeg synes, de alle har haft noget at fortælle om, hvor forskellige vi er med hensyn til lyster, og de er skrevet i sprog, der passer til de forskellige grupper.

- Jeg har svært ved at vælge en favorit - men måske den med det generte par, der får en fræk oplevelse, da jeg kan relatere mig selv til legen.

- Den med den norske pige i rød latex er også helt fin, men som swinger er det lidt ærgerligt, at mændene ikke turde lege. Så med en lidt anden slutning havde den nok været favorit med tanke på pigen som min partner, lyder fra Hanløven, som vil indløse sin pris i klubben Tucan, så snart de åbner:

- Jeg har aftalt med min partner at være klar som nogle af de første. Og med champagne i sigte vil vi glæde os endnu mere. Kommer du og får et glas med?

- Øh - tja, bumbum… Hvordan har du klaret coronakrisen seksuelt?

- Jeg har klaret mig nogenlunde i coronatiden. Har kun haft sex med en fast partner. Altså min tidligere kæreste, som i dag er min kæreste veninde og hende, historien handler om. Og hun har kun haft med mig. Vi bor nu et stykke fra hinanden, men et par gange om ugen er det lykkedes os at ses.

- Men jeg glæder mig til at komme i klub igen og især se min frække veninde lege frækt igen.

Se også: Sådan dyrker vi swingersex