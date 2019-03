Her er den frækkeste porno

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Sexperten tester TwerkingButt med VR --

VR-porno er ikke bare noget, en presset branche prøver at tvinge ned i halsen på sagesløse forbrugere, som egentlig hellere vil have deres slaskere i 2D:

Videnskaben viser nu, at VR-porno er mere ophidsende.

For mænd.

Det er en række hollandske forskere fra University of Amsterdam, der har testet virtual reality porno og almindelig porno på en række forsøgspersoner. Angiveligt er det første gang, videnskaben gør dette.

95 mænd og 47 kvinder deltog i forsøgene.

Her så de enten VR-porno (iført det relevante headset, en HTC Vive med Senheiser ørebøffer) eller almindelig 2D porno (dog i et headset og ikke på en vanlig skærm). Samtidig var der også to forskellige slags porno, begge grupper blev udsat for: En standard voyeuristisk og en filmet fra brugerens perspektiv, såkaldt point of view.

Nogle af filmene var identiske i VR og 2D-format, og ellers havde forskerne fundet film med samme type indhold og modeller.

Ophidset

Efter at deltagerne havde set filmene med en samlet varighed på cirka 10 minutter, udfyldte de spørgeskemaer om, hvor ophidsede og optagede, på en skala fra 1 til 7, de blev af pornoen.

Deltagerne onanerede IKKE, mens de så porno.

Her er resultaterne, der viser, at VR-porno er mere ophidsende for mænd, end det er for kvinder:

Den kønsforskel forklarer forskerne med, at mænds ophidselse i høj grad er betinget af, hvor attraktiv kvinden i filmen er, og VR-porno giver netop brugeren mulighed for at betragte modellen fra alle mulige lækre vinkler, som bringer ham helt tæt på objektet.

Fokus

Forskerne mener også, at kvinder har mindre fokus på det rent visuelle og er forholdsmæssigt mere interesserede i forspil og kontekst og relationerne modellerne imellem, og her er VR-porno måske ikke egnet, som det er produceret nu. Hvor det i næsten endnu højere grad end 2D-porno er lavet til mænd.

Forskerne havde da også problemer med at finde egnet point of view-porno og især VR-porno gearet til kvinder. Så her er en mulig fejlkilde i forhold til studiets resultater,

En anden mulig fejlkilde er, at de fleste af de mandlige deltagere jævnligt ser porno, mens langt flere af kvinderne næsten aldrig bruger porno i privaten - så kvinders lyst til og erfaring med samt holdning til porno kan i nogen grad også have farvet resultaterne.

POV

Både mænd og kvinder foretrak point of view-porno, uanset om det var VR eller 2D, hvilket peger på vigtigheden af, at man som bruger kan forestille sig selv i scenen. Det er simpelthen mere ophidsende for de fleste at forestille sig deltagelse end at se på. Det kan også være, at point of view-perspektivet minder mere om de oplevelser, man ret faktisk har haft.

Det viser sig også, at fornemmelsen af at blive opslugt af oplevelsen og at være der selv - af at det er ægte, er kraftigere for både mænd og kvinder, når det er VR. Og det har da også altid være salgstalen for VR, uanset om det er erotik eller skydespil.

Ophidselse og fornemmelsen af at være der selv hænger i undersøgelsen sammen. Forskerne regner med, at den sammenhæng vil være endnu mere udtalt, hvis deltagerne selv vælger deres porno. Ydermere kan en opfattelse af, at det er ægte, eventuelt øge brugerens følelsesmæssige engagement.

Selv om forskerne altså mener, at de har fundet ud af, at VR-porno er mere ophidsende end 2D - for mænd - anser de dog ikke forskellen for så markant, at man burde advare mod brugen af VR-porno i forhold til at udvikle et problematisk stort forbrug.

De medgiver dog, at når og hvis den teknologiske udvikling gør det muligt at koble VR med berøring og andre sanser og mere interaktivitet, kan det muligvis blive mere vanedannende. Og for par kan den udvikling bane vejen for nye og spændende lege, eller de kan blive isolerede fra hinanden.