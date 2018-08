Her er den uartige variant af oralsex

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Sexologen giver dig tips: Bliv superslikker --

Du har helt styr på dine cunnilingusfærdigheder (ellers kan du se videoen over artiklen), men hvad med anilingus?

Det er en både over- og ugleset oralsexvariant, som i endnu højere grad end både oral- og analsex må være et spørgsmål om smag. For nogle vil synes, at numseslik er ækelt og væmmeligt, mens andre velvilligt lægger både numse og mund til løjerne.

Den bagdelbegejstede BDSM-sexblogger og mor til to Sonja fra boldpleasures.com kommer med en række tips og tricks til personer, som gerne vil give sig i kast med rimming og andre anilingus-afledte ydelser.

Sonja erkender, at for blot få år siden var den blotte tanke om at slikke nogen i numsen decideret kvalmende, men nu er hun voldsomt begejstret.

Her forklarer hun, hvorfor det er pirrende, og hvordan man kan gribe det an. Den henvender sig til både kvinder og mænd.

Anilingus udføres bedst, hvis modtageren lægger sig på maven eller eventuelt står på alle fire.

Spred dem

Anilingus er forbundet med stor skam og tabu, hvilket netop af samme årsag er en af hovedgrundene til, at det kan være frækt. Tabuoverskridelser er bare erotiske.

En anden grund er selvfølgelig, at balder, mellemkød og især anus er så ekstremt sensitiv og udstyret med tusindevis af nervebaner, der kan give voldsomt stor nydelse, når de stimuleres.

Og de kommer mest til deres ret, når man spreder balderne helt. Så det kan du med fordel gøre, efter du selvfølgelig har kysset og kærtegnet balderne. For modtageren er også ekstremt sårbart at blive eksponeret på denne måde.

BDSM?

For nogle kan det at slikke en partners numse og anus være en del af en BDSM-leg, hvor slikkeren tilbeder Røven. Selve slikkeriet er det samme, men indstillingen er forskellig.

Du går all in på Røv, og med hele din sjæl, tunge og læber og fingre giver du den al din opmærksomhed og kærlighed.

Du skal nyde af kærtegne baldernes runding, den silkeglatte hud mellem dem, pust på anus, kild det, kys det, og giv dig god tid (din tunge i anus er afslutningen, ikke begyndelsen), og giv tydeligt udtryk for, at du nyder dem med masser af mmm og smask.

Din tilbedelse vil give modtageren dobbelt nydelse, for han eller hun kan slappe helt af, når vedkommende ikke er i tvivl om, at du også nyder legen.

Som med almindelig oralsex: Prøv dig frem med både fingre og tunge, med hurtige og langsomme bevægelser, lyt til din partners vejrtrækning og lyde. Hvad virker bedst? Måske en flad, våd hundetunge langsomt hele vejen fra mellemkød til haleben, senere en mere spids tunge og hurtige slik.

Rimming

Når du er klar til den mere udfordrende del af anilingus kaldet rimming. Du lader din tunge køre langs kanten af stjernen, rundt og rundt, langsomt, nu og da hurtigt - og så borer du din tunge ind i anus, mens du spreder balderne helt. Igen langsomt, for en hurtig penetration kan forskrække snarere end ophidse.

Gå all in. Begrav dit ansigt mellem balderne, mærk hvordan din partner nyder dei numsetilbedelse, mærk hvordan anus strammer og slapper omkring din tunge og bliver blødt og elastisk under din kærlige behandling.

Varier eventuelt med en finger, når du har brug for luft. For ligesom med almindelig oralsex bliver der mange flere muligheder, når man også bruger fingre.

Du kan med fordel kilde hans mellemkød, testikler eller pik/hendes mellemkød, klitoris eller g-punkt samtidig.

Men pas: Orgasmen vil nærme sig med hastige skridt.

Du kan også bede din partner om at sprede sine balder, så du har hænderne fri til leg, eller de kan selv onanere, mens du slikker og kilder løs.

Dirty talk

Hele vejen gennem forløbet giver du lydeligt og verbalt udtryk for, at du synes, at det er topmålet af erotisk samvær at slikke din kæreste i røven. Det giver også din partner mulighed for at selv give udtryk for, hvordan han eller hun vil slikkes der.

Dirty talk er især brugbart, hvis anilingus er en del af en dominansleg: Som i: Slik min røv, beskidte tøjte…

Med denne form for oralsex er pirrende øjenkontakt desværre svær. Men det kan lade sig gøre, hvis I placerer et spejl korrekt i modtageren hovedende.

For nogle vil glidecreme med smag få numselegen til glide bedre (ned), mens det er rigeligt med spyt for andre. Man kan også eksperimentere med kulde/varme-effekter som en mintpastil eller en isterning, som virkelig kan sende illinger igennem modtageren krop.

Og nåja, gå i bad sammen først. Nogle vil først være trygge ved anilingus efter et lavement.