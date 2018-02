Her er grundene til at hun ikke får orgasme

Muligvis føler han sig utilstrækkelig, når han fyrer kanonen af, og hun ikke liiige kom i mål.

Men det ser ser ud til, at de fleste kvinder, som jævnligt ikke opnår orgasmer under sex, ikke direkte giver skylden på partnerens manglende evner som elsker.

Det viser ny amerikanske undersøgelse, hvor 452 kvinder forklarer, hvorfor de mener, de ikke får orgasme.

I alt deltog deltog 913 kvinder i alderen 18 til 60 år, hvoraf cirka halvdelen angav orgasmeproblemer. Og halvdelen af den gruppe oplyste, at de stresser over det.

Forskerne identificerer tre hovedtemaer: Stress og bekymringer, mangelfuld ophidselse og for lidt tid.

Eget dårlige kropsbillede, tørhed i skeden samt medicinforbrug og sygdom blev også angivet som forklaringer, men i langt mindre grad. Og hverken egen eller partnerens manglende lyst til sex eller mangel på nydelse blev angivet som vigtige grunde til kvindernes orgasmeudfordringer.

Fælles for mange af de kvinder, som havde orgasmeproblemer, i høj grad internaliserer det og altså giver sig selv skylden. Hvilket ifølge forskerne er uhensigtsmæssigt, idet især manglende liderlighed og for lidt tid handler om parrets elskovsmønster.

Her burde kvinden i højere grad lære at italesætte det og derved give manden mulighed for at de i fælleskab kan give plads til hende.

En del af kvindernes stress og bekymringer, som var den største enkeltfaktor, gik på endda også på netop den manglende ophidselse og orgasmer - hvilket kun gør situationen værre.

Det omtalte studie ligger i forlængelse af et andet af samme forskere, der så på, hvem kvinderne giver skylden for god og dårlig sex.

Det viste sig, at kvinder med orgasmeproblemer langt oftere gav sig selv skylden for de dårlige oplevelser, også dem, som ikke decideret handlede om orgasmer. De havde også tendens til at pege på partnerens haltende evner i sengen som ansvarlig for dårlig sex. Orgasme-kvinderne pegede her mere på, at det var situationen, der var afgørende for, at sex blev mindre tilfredsstillende.

Kvinder med orgasmeudfordringerne havde en tendens til ikke at give sig selv skylden, når sex gik godt.

Forskerne konkluderer, at man kan hjælpe disse kvinder (og deres partner) på to planer: Dels lære dem at blive bedre til at kommunikere om sex og lyster og udfordringer, og dels italesætte, fx via kognitiv terapi, kvindernes tendens til at have selvnedgørende og negative tanker, som er selvopfyldende, så de ikke automatisk påtager sig skylden for kludder i sengen.

Får hun orgasme? Og hvis ansvar er det? En undersøgelse peger på, at både mænd og kvinder i høj grad bekymrer sig om, hvorvidt kvinden får orgasme eller ej. Og begge køn mener, at mandens ego-følelse er afhængig af det.

Ligeledes synes både kvinder og mænd i undersøgelsen, at det fysisk set er mandens ansvar, at kvinden får orgasme, og at det så til gengæld er kvindens ansvar at være mentalt klar til at komme.

Der var dog også kønsforskelle i opfattelserne. Kvinderne anså i langt mindre grad kvindens orgasme som et mål med sex - god sex kan sagtens være uden orgasme, som mere ses som en bonus.

