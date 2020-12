Her er kvindernes favorit-pornostjerner

Midt i Pornhubs største krise, hvor de har fjernet 10 millioner videoer, har verdens største pornoside også kåret årets største pornostjerner.

Ved et online event, hvor legenden Asa Akira var værtinde, var priserne delt ind i to hovedkategorier.

Den ene tager udgangspunkt i, hvad brugerne af sitet har set, altså deres adfærd, den anden bygger på, hvem fans har stemt på i online-afstemningen op til uddelingen.

Porno for kvinder har ægte orgasmer

Talknuserne og algoritmerne på pornhub, der har cirka 100 milliarder video-visninger om året, har regnet sig frem til, at den mest populære pornostjerne blandt de kvindelige brugere er Riley Reid.

Jeg gav min Uber-chauffør et blowjob

Igennem sin ti år lange knaldekarriere har den 29-årige model vundet en syndflod af priser, f.eks. blev hun Årets kvindelige performer ved Xbiz Awards i 2014 og ved AVN Awards 2016.

Reid, der har lovet sine 3,8 millioner følgere på instagram, at hun vil være ædru hele 2021 og gerne fire år mere, blev af fans desuden kåret som Favorite Social Media Personality.

Det gør porno ved kvinder

Hun er da også på mange måder indbegrebet af en moderne version af naboens uartige datter-pornostjerne: Yderst aktiv på sociale medier, stor numse og ingen silikonebryster og politisk bevidst.

Mandlig vinder

Den mest populære mandlige model blandt pornhubs kvindelige brugere er Johnny Sins. Han fik samme pris i 2018.

Den 41-årige stjerne, instruktør og youtuber, der tidligere har modtaget AVN-priser for årets mandlige model, begyndte at blive skaldet som 24 årig. Det glatte hoved og trænede krop er nu varemærket.

Kvinder: Sådan bruger vi porno

Sins blev desuden af fans stemt frem til prisen som Best Dick.

Derfor bør kvinder se mere porno

Numse

Blandt de mere end 50 priser, der blev uddelt i sidste uge, bør vi også nævne, at italienske Ilona Staller, kendt som Cicciolina, fik hæder for sin livslange indsats.

Den mest populære pornostjerne som sådan er igen 24-årige Lana Rhoades. Selv om hun i flere år kun har lavet porno til sine onlyfans.com abonnenter, har hun toppet Pornhubs liste over mest populære pornostjerner i årevis. Rhoades’ film er blevet set 895 millioner gange.

Hun er den største stjerne på Pornhub

Abella Danger blev årets frækkeste røv, baseret på stemmer.

Den flotteste mandekrop tilhører ifølge fans Lil D.

Frygt ej: Du kan sagtens tåle porno

Disruptet af tubesites

Pornhub - og andre tubesites - disruptede pornobranchen for lidt over ti år siden. Modellen var gratis porno, uploadet af brugerne. Den model kan nu blive disruptet selv.

En artikel i New York Times, der anklagede sitet for at ikke fjerne videoer med blandt andet sexmisbrug af mindreårige, fik kreditkortfirmaerne Visa og Mastercard til at trække sig.

Og uden dem kan det være svært for Pornhub at betale modeller samt modtage penge fra betalende brugere.

Hun vil lukke Pornhub - og 300.000 hjælper hende

Som reaktion har pornhub nu indført krav om, at kun verificerede brugerprofiler kan oploade videoer, og derfor har de også fjernet cirka 80 procent af deres videoer. En verificeret bruger har oploadet en selfie, hvor vedkommende holder et stykke papir med sit brugernavn.

Dette krav har ingen af de store sociale medier som facebook, tiktok, instagram, youtube og twitter.

Ifølge pornhub har et uafhængigt analysebureau fundet 118 tilfælde af seksuelle overgreb på mindreårige på sitet i de seneste tre år. Facebook selv har fundet 84 millioner på facebook i samme periode.