Her er landets mest sexede by og her bor de kedeligste

Hvorvidt det har haft positiv eller negativ indflydelse på antallet af fødte børn i netop den by, fremgår ikke, men nu kan Skandinaviens største forhandler af sexlegetøj, Sinful, med base i Højbjerg ved Aarhus, afsløre, at Sønderborg topper listen over danske byer, hvori der sælges mest sexlegetøj.

Således har indbyggerne i den smukke stad på Als ikke langt fra den dansk-tyske grænse i 2018 været mest aktive med at købe ting, der kan være med til at forbedre eller gøre sexlivet sjovere. Det er med afsæt i cirka 200.000 ordrer, at Sinful har kunnet udregne, hvor i landet sexlegetøj sælger bedst.

- Det er svært at sige, hvorfor lige netop Sønderborg topper listen, og der kan være mange forskellige grunde til det. Men skal jeg give et bud, så er det, at der er tale om en rigtig hyggelig by, som besøges af mange par i sommerperioden, siger Mathilde Mackowski, den ene af de to stiftere og ejere af Sinful sammen med ekskæresten Tonny Andersen.

Mens Sønderborg indtager førstepladsen, så ser sexlivet ud til at være knap så legetøjs-baseret i Gentofte nord for København.

- Jeg tror, en forklaring kan være, at Gentofte har mange tilflyttere fra København, som flytter dertil for at stifte familie. Når der dermed er meget fokus på børnelivet, daler de seksuelle aktiviteter i en periode, siger Mathilde Mackowski til Ekstra Bladet.

Penisringe til mændene

I 2018 købte mændene mest sexlegetøj i form af glidecreme og sexet undertøj, med en procentandel på 51,1 procent af det samlede salg.

Kvinderne stod således for 48,9 procent af købene. Derudover var det især aldersgruppen fra 25-34 år, der købte nyt legetøj til at bruge under dynerne i 2018, oplyser Sinful.

Penisringe sælger bedst hos mændene, mens kvinderne oftest køber stimulerende trykbølger i form af en avanceret klitoris-stimulator.

Mathilde Mackowski og Tonny Andersen fotograferet i foråret 2018 i Sinfuls dengang nye lokaler i Højbjerg ved Aarhus. Ifølge stifterne og ejerne af Skandinaviens største forhandler af sexlegetøj er der flest mænd ved navn Mark og flest kvinder ved navn Simone, der køber sexlegetøj i Danmark. Foto Ernst van Norde

Sønderborg er en ganske suveræn nummer et, idet borgerne i byen køber næsten tre gange så meget sexlegetøj som i resten af landet. København og Silkeborg indtager henholdsvis anden- og tredjepladsen på listen over danske byer med flest kunder til sexlegetøj.

Men de er ikke kun frække i Sønderjylland. De er også vilde med lak, læder og smæk bagi. Det er nemlig Christiansfeld, der er årets mest kinky by. At være årets mest kinky by indebærer, at indbyggerne i Christiansfeld er dem, der har købt absolut mest sexlegetøj i fetich-kategorien.

En stabil branche

Mathilde Mackowski og Tonny Andersen åbnede Sinful i 2008 med kun ganske få ordrer, men siden har virksomheden fået vokseværk. Det betyder blandt andet, at omsætningen i 2018 sætter ny rekord med 160 millioner kroner mod 115 millioner kroner året før.

Senest har Sinful modtaget prisen som Bedste eksport-case i 2018 af Foreningen for Dansk Internethandel. Inden da modtog firmaet med i alt 80 ansatte, hvoraf de 50 er på fuld tid, også prisen som Årets E-ner i 2017 og tre Gazelle-priser i 2015, 2016 og 2017.

- Man kan på en måde sige, at vi er i en stabil branche, sagde ejerne i et interview med Ekstra Bladet i foråret. Det skete, med henvisning til at deres status som Skandinaviens største sexshop på nettet er bygget på et ganske solidt grundlag - og en kombination af menneskehedens uudslukkelige seksualdrift og ejernes timing, fighterånd og engagement.

Fakta

Årets frækkeste og kedeligste byer er fundet ved at udregne, hvilke byer der har lavet flest og færrest transaktioner til at købe sexlegetøj pr. indbygger. Tallene er taget fra ordrer hos Sinful det seneste år.

Frækkeste byer:

1 Sønderborg 2,95

2 København 2,83

3 Silkeborg 2,82

4 Vejen 2,65

5 Esbjerg 2,05

6. Aalborg 1,88

7 Thisted 1,73

8 Galten 1,65

9 Sorø 1,63

10 Roskilde 1,51

Kedeligste byer:

1 Gentofte 0,18

2 Hørsholm 0,22

3 Vallensbæk 0,22

4 Gladsaxe 0,32

5 Frederiksberg 0,32

Sådan gør de: Danske eks-kærester millionærer på sex