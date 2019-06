Her er pornobrugernes drømmekvinde

Klichéen om, hvordan en pornobrugers drømmekvinde ser ud, er noget i retning af denne:

En blondine med kæmpe bryster, en altid tilgængelig piksuttermund samt en big booty og ganske begrænset vilje til at sige sin egen mening.

Det viser sig ikke at holde helt.

For det store porno-tubesite xhamster har spurgt 50.000 brugere fra hele verden om, hvordan de forestiller sig den perfekte kvinde. Ud fra de svar har folkene på tubesitet, der IKKE er en del af Mindgeek-familien, hvor pornhub indgår, genereret en figur.

Hun hedder Shy Yume og har fået egen profil på Instagram:

Shy gik live forleden, så hun har endnu ikke fået mange følgere, i skrivende stund kun 376, men mon ikke det tager fart, når folk verden over opdager hende?

Her er hendes karakteristika:

Shy er 25 år gammel.

Hvid med langt glat, mørkt hår og blå øjne.

167 cm høj.

Biseksuel.

Kurvet, men med en gennemsnitlig talje og bagdel.

Bryster i gennemsnitsstørrelse.

Helt glat køn.

Og relativt feministisk anlagt.

For direktør på xhamster.com Alex Hawkins er hun en velkommen overraskelse med tanke på branchens fokus på ret ekstreme træk:

- Undersøgelsen viser, at brugerne er ved at skifte fokus fra de tegneserieagtige proportioner til en mere realistisk form med naturlige proportioner. Vi håber, at Shy vil repræsentere et ansigt og en krop til brugerne, som er progressiv og ikke en eller anden medieproduceret fantasi.

Ikke enige om alt

Shys fremtræden bygger altså på en række spørgsmål med flere svarmuligheder, Og her er Shy så konstrueret udfra det svar, som fik flest stemmer. Hvis man går ned i detaljerne, kan man se, at brugerne ikke er enige om alt.

For eksempel svarer 43 procent, at de gerne vil have, at Shy er feminist. Det tal blev især trukket ned af brugerne fra USA (36 procent) og Tyskland (25 procent). Hawkins ser dette resultatet som meget interessant. Her har man valgt at gøre hende mere feministisk end flertallet ønsker:

- En ægte feminist spørger ikke om tilladelse til at tænke og mene noget. Nu må vi se, hvordan Shy udvikler sin egen personlighed.

Går man resten af data igennem, falder det i øjnene, at visse ting ved Shy er brugerne relativt ligeglade med. For eksempel svarer cirka hver fjerde bruger, at race, hårfarve og -type (men ikke længde - det skal være langt) og øjenfarve er ligegyldig.

Til gengæld er over halvdelen af brugerne til det helt glatbarberede i intimafdelingen:

Også størrelsen på Shys numse, er der bred enighed om, skal være almindelig:

Hvad angår brysterne, er svarene knap så entydige, idet 35 procent vælger at svare 'mellemstørrelse', mens 32 procent ønsker store bryster.

Med hensyn til kropsform er vinderen klart curvy, men slank og gennemsnitlig har også sine fans.

Shy er blevet vel modtaget af xhamsters brugere. Mange finder hende både smuk, cool og sexet, og én påpeger, hvor meget hun ligner en af tidens største sexmodeller Laan Rhoades, mens en anden mindes om Monica Wild.

Der er dog også kritiske røster imellem: Shy har for små bryster, er flere inde på, andre finder hende hende for tynd, mens én mand klager mere over undersøgelsens design: Svar fra både og kvinder, hetero og homoer og alt derimellem er blandet sammen, så billedet bliver uskarpt. Som han skriver 'statistik snyder dig altid'.

