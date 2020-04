Her er sexlegetøjet til online singlesex

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Legetøj til sex på distancen --

Sexblogger JoanB, der blandt andet på joanb.dk har testet sexlegetøj i 20 år, anbefaler app-styret sexlegetøj til singlerne.

- Den ene person, typisk kvinden, kan investere i selve enheden, mens hendes flirt så kan styre dimsen ved hjælp af en app via WIFI. Så de to behøver ikke at være i nærheden af hinanden. Et af de fedeste produkter er butterfly-vibratoren Lydia, som jeg testede for et par år siden.

- Produktet er baseret på den oprindelige butterfly-teknologi med en lille sommerfugl-formet vibrator, der stimulerer klitoris. Lydia er dog ekstra udstyret med en lille silikone-penis, der samtidig stimulerer indvendig i vagina.

Man installerer først den tilhørende app på sin smartphone, hvorpå man har mulighed for at invitere en partner eller en date, der har samme app installeret, til at styre butterfly-vibratoren.

Et andet app-kontrolleret langdistance-produkt, som JoanB vil anbefale, er Jive fra We-Vibe, som hun også har testet.

- Et lækkert og effektivt vibrator-æg, kvinden bærer indvendig i skeden. Ægget kan benyttes både solo og som et stykke parlegetøj – om man rent fysisk er sammen eller eventuelt adskilt på grund af coronavirussen eller andet.

- We-Vibes app-teknologi, som Jive-ægget styres med, er nok den fedeste af alle og også den nemmeste at gå til. Jeg har ægget fysisk derhjemme, så efter at have installeret appen kan jeg styre alle funktioner i sexlegetøjet via min smartphone.

- Har jeg så også lyst til at invitere en partner med til en lille fræk video-chat krydret med, at han samtidig styrer ægget, så kan jeg ganske enkelt via appen sende ham en invitation på Messenger, sms eller lignende. Han accepterer anmodningen og installerer appen – og så kan vi ellers bare lege løs sammen.

- Appen hedder We-Connect og giver mulighed for at videochatte på storskærm, hvor andre lignende produkter har noget mindre vinduer at tilbyde sine brugere.

Desuden har vibratorejeren mulighed for at sætte nogle restriktioner i forhold til for eksempel hvor kraftige, vibrationerne må blive.

NORA og MAX

Hvis begge parter skal have fysisk nydelse ud af langdistanceleg med sexlegetøj, bør man gå efter NORA og MAX fra Lovense, mener JoanB:

- Sættet består af en masturbator til ham og en dildovibrator til hende. De er ligeledes forbundet af en app, og det er super nemt at gå til.

- Begge har avancerede sensorer, så kvindens NORA kan registrere, hvordan hun bruger vibratoren, og det sendes så uden forsinkelse fluks videre til mandens MAX, så han i sin masturbator kan mærke, hvad hun nu laver.

- De to enheder er så at sige bevægelsessynkroniserede. Og så kan man også styre hinandens produkter.

