Her har pornomodellerne bedst sex

Hun hyler, skriger, stønner og jamrer og vrider sig, mens hun kærtegnes, slikkes og penetreres, så ingen skal være i tvivl om, at det er hendes livs bedste knald.

Men som pornomodel er det næppe foran kameraet, hun oplever den mest tilfredsstillende sex.

Det fremgår af et nyt, lille, men banebrydende studie, der blotlægger 96 amerikanske pornomodellers sexliv.

Ifølge forskerne bag undersøgelsen har hele fire ud af ti kvinder, der ikke er kommet i overgangsalderen, seksuelle dysfunktioner. Det kan være alt fra tørhed i skeden og problemer med at opnå orgasme til smerte ved samleje og manglende sexlyst.

Udsat

Hvor andre studier ser på forskellige gruppers seksuelle udfordringer (kvinder med cancer, diabetes, depression, etc.) går denne undersøgelse tæt på en specifik faggruppe, som ifølge forskerne antages at være særligt udsat i forhold til at have sexproblemer.

De 96 sexmodeller svarede på et online spørgeskema med 53 punkter, herunder Female Sexual Function Index, både set i forhold til sex på jobbet og sex i privaten.

Tallene - som altså ikke er 100 procent dækkende, idet gruppen af deltagerne er ret lille og selv har valgt at medvirke - viser, at færre pornomodeller end gennemsnittet har seksuelle dysfunktioner, cirka hver fjerde. Hvilket er langt færre end de 43 procent, som gælder for kvinder generelt.

Det fremgår også, at sexatleterne betragter sexlivet derhjemme som mere tilfredsstillende end det på jobbet.

Ydermere peger studiet på, at de kvinder, som havde sexproblemer, meldte om mindre sex og langt mindre tilfredsstillende sex både ude og hjemme. De vanlige biopsykosociale faktorer, (sygdom, stress, depression, problemer med selvværd og parforholdet, etc) der ligger bag almindelige kvinders seksuelle problemer, er antageligvis også skurkene her.

Forskerne konkluderer, lidt tøvende, at sexarbejde IKKE ser ud til at påvirke sexlivet negativt.

Fordomme

Tidligere har et studie påvist, at mange af vores fordomme om sexmodeller ikke holder ved nærmere eftersyn. 177 sexstarletter deltog i undersøgelsen, der pegede på, at følgende gælder for sexmodeller i forhold ‘almindelige kvinder’: