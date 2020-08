Her kan de kinky få lov at være sig selv

Dan Lei, sadisten fra Skive, der laver sine egne piske, måtte som så mange andre ændre sine planer i foråret. Han havde ellers brugt vinteren på at forberede Kink Convention 2020, men så kom den der virus.

Men sexshop-ejer Lei er kommet stærkt tilbage og pisker nu en stemning i vejret, for han har fået lavet en ny version af arrangementet, som løber af stablen i denne weekend i KinkClub i Herning.

Samvær

Her mødes kinksters fra hele Europa for at dele viden om og erfaringer med BDSM. Fire dage med workshops og seminarer og masser af socialt samvær.

De vil kunne blive undervist i brugen af en singletail pisk (den, Indiana Jones bruger) og spanskrør, forskellige former for bondage og så selvfølgelig alt om nåleleg og syning, el-tortur og slavetræning, aftercare og anal fisting.

Foto: Kink Convention

Høje hæle

Vi talte med 40-årige Janne, der glæder sig til at genbesøge Kink Convention. Hun var nemlig med sidste år med stor succes. Men først skal vi selvfølgelig vide, hvad hun skal have på:

- Jeg starter i en afslappet stemning med en stram, blomstret kjole i aften, hvor der er såkaldt meet & greet. Og mens jeg er mere afslappet om dagen, så forventer jeg lørdag aften at trække i både manchetter og halsbånd og være meget letpåklædt med fiskenetstrømper i høje hæle, siger midtjyden, der tager kæresten under armen. Hun gav ham nemlig billetten i julegave.

- Jeg skal helt klart se foredraget History of kinks, der gennemgår BDSM i kultur og litteratur gennem tiderne. Og så glæder jeg mig til Advanced needle play. Daz er en sindssygt dygtig underviser, som er kommet fra England. Ud over det så håber jeg på at deltage i dominans-workshop.

For Janne er det ikke kun de spændende workshops, der trækker.

- Jeg var jo med sidste år, så jeg ved, at det giver en mulighed for at mødes med ligesindede i et afslappet sceneri, hvor vi kan være os selv uden at føle os sære, fordi man tænder på pisk, ild eller nåle.

- Alle folk uanset interesser har behov for deres tilhørssted, og det giver Kink Convention mulighed for. Det er vores anden familie, som accepterer os uanset ‘skævhederne'.

