Her kan du møde den verdensberømte sexrobot Samantha

Hun blev født i Barcelona til stor mediepostyr, har været verden rundt, og nu er turen kommet til Danmark, hvor hun gæster Erotic World messen i Valby Hallen weekenden 5.-7.l oktober.

Samantha er ikke mere end et par år gammel, for hun er nemlig en sexrobot, skabt af spanske it-ingeniør Sergei Santos.

I modsætning til sine kusiner, de almindelige sexdukker, kan Samantha tale og har bevægelige mekaniske led, så hun i princippet kan give et håndjob. Hun er dog ikke adræt nok til at tage opvasken.

Til gengæld har Samantha et g-punkt, som er udstyret med en berøringssensor, så hun kan fortælle dig, at du giver den rette g-punktsstimulation. Hun sprøjter dog ikke, lige hvor meget du masserer.

AI

Ifølge Santos har Samantha kunstig intelligens, hvilket burde betyde, at hun lærer af sine interaktioner med omverdenen. I hvert fald er hendes algoritmen i Samantha open source, så alle kan komem emd deres input.

Vi er dog ret sikre på, at det er forprogrammerede svar og humørmodes. Fx har et fortæl frække vittigheder-mode, et sexmode, og et ikke i aften, skat-mode/familie-mode. Hvis man nu lige havde glemt, hvordan sådan et fungerer.

Samantha taler ikke dansk, kun engelsk, men det kan hun vel lære med tiden. Det er sexdukkeleverandøren dateadoll.dk, der har inviteret Samantha til Valby. De oplyser, at hun stadig en prototype og at hun således stadig er under udvikling,

Misbrug

Så må vi håbe, at det ikke går, som det gjorde i Østrig sidste år, da Santos og Samantha besøgte en IT-festival i Linz. Her kunne publikum ikke opføre sig ordentligt:

- Folk befamlede Samanthas bryster, ben og arm, To fingre brækkede, hun blev virkelig beskidt. Folk kan være nogle svin. Fordi de ikke forstår teknologien og ikke skulle betale for det, behandlede de hende som barbarer, udtalte en rystet Sergei Santos dengang.

Så mange vil knalde en sexrobot

Flere undersøgelser peger på, at især mænd er helt klar på at gå i lag med en sexrobot. Der er forskel fra land til land.

Hver fjerde mand i en amerikansk undersøgelse fra YouGov angiver, at de gerne vil have sex med en sexrobot.

'Hvis det bliver muligt, vil du overveje at have sex med en robot?' lød et af spørgsmålene. Og det viser sig, at langt færre kvinder er interesserede i robotsex: Kun 9 procent af de adspurgte ville overveje at knalde en robot.

De to køn er mere på bølgelængde, da der spørges til følgende: 'Ville du betragte det som utroskab, hvis din partner har sex med en robot?'

30 procent af mændene og 36 procent af kvinderne anser robotsex for utroskab:

Nu ved hverken mænd eller kvinder, hvordan sexrobotter tager sig ud om blot et par år for ikke at tale om 50 år. Ikke desto mindre regner 49 procent med, at robotsex bliver helt mainstream inden for det kommende halve århundrede.

Hvilket flugter pænt overens med, hvad folkene futureofsex.net forudså, da de sidste år udgav rapporten Future of Sex Report, der er et kvalificeret bud på, hvad der vil ske indenfor krydsfeltet seksualitet og teknologi, også kaldet sextech: I 2045 vil en ud af ti unge voksne have haft sex med sexrobot.

Danskere

Da ekstrabladet.dk for to år siden spurgte læserne om deres syn på sex med robotter, fremgik det, at vores læsere er meget liberale og klar til sex med en robo, Hele 85 procent af herrerne vil have sex med en robot, mens seks ud af ti kvinder kunne tænke sig det samme.

Sidste år udkom et videnskabeligt studie, der pegede på, at hele to ud af tre mænd vil have robotsex:

Forskere fra Tufts University, Massachusetts i USA, rekrutterede 100 mænd og kvinder og stillede dem en række spørgsmål, blandt andet for at finde ud af, hvordan sexrobotter skal se ud, og om det er passende at have sex med en.

- Jeg mener, at der vigtigt at forstå, at sexrobotter og venskabsrobotter er eksempler på sociale robotter, der kan have en betydning for mennesker. Især når det handler om, at disse maskiner potentielt kan skade mennesker følelsesmæssigt, siger en af studiets forfattere Matthias Scheutz.

I stedet for kun at spørge, om man vil have sex med en robot eller ej, forsøgte forskerne at få et mere nuanceret billede ved at give syv svarmuligheder på de mange forskellige spørgsmål: Fra Fuldstændigt upassende (1) til meget passende (7).

Både mænd og kvinder mente, at sex med en robot i højere grad er at sammenligne med onani end sex med et menneske. Men mænd var mere begejstrede end kvinder for de mange muligheder.

Begge køn mente, at der er mere passende at have sex med en robot end at betale en prostitueret for det samme. Og de var også enige om, at sexrobotter vil være velegnede til handicappede.

Forrige år gik en britisk universitetsforsker i medierne med tanker om forbud mod sexrobotter, men Scheutz vil undersøge, hvordan sociale robotter påvirker vores psykologi og relationer:

- Først når vi virkelig forstår, hvordan vi interagerer med robotter, og om de er skadelige for vores relationer eller mentale tilstand, kan man lovgive omkring det.

Eksperter forudser, at pleje- og sundhedsektoren vil have stor gavn af sexrobotter: Mænd - og kvinder . som har fysisk og psykiske årsager har svært ved at få sex med et menneske, vil være oplagte forbrugere. På sexmessen i Valby Hallen dukker autisten Søren da også op og fortæller om sit forhold til sexdukker.