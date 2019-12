Hold længere i sengen: Ny enkel metode

Svensk studie peger på, at manden med fordel kan bruge en vibrator under onani

Det er en kilde til stor ulykke for mange mænd: At komme hurtigere end ønsket.

Mens en del kvinder kæmper med at få orgasme, er det modsatte tilfældet for mange mænd.

Det kan være en stor belastning for en mand (og hans partner), når han ejakulerer i løbet af et par minutter. Det påvirker selvsagt sexlivet negativt, men livskvaliteten, selvværdet og parforholdet kan også forringes.

Forskere definerer tidlig sædafgang som udløsning indenfor cirka tre minutter ved samleje. Mens videnskaben tildels har fundet en medicinsk løsning på fysiologisk betinget rejsningsbesvær (Viagra, Cialis), har det knebet med hensyn til hurtig udløsning:

Et SSRI-produkt, Dapoxetin, udvilket til behandling af depression, har vist en lille virkning, ligesom diverse lokalbedøvende cremer kan have effekt. Derudover bliver knibeøvelser ofte nævnt af terapeuter som en metode til at styrke bækkenbunden og dermed kontrollen over udløsningen.

Vibrator

Et nyt studie ser på en anden løsningsmodel, nemlig brug af den såkaldte start-stop teknik med en vibrator.

Start-stop-teknikken handler om at onanere (og senere dyrke sex) til punktet lige før udløsning igen og igen, så man på den måde lærer sin krops signaler at kende.

50 voksne mænd deltog i undersøgelsen. En del af disse mænd var en kontrolgruppe.

Glans

Mændene fik udleveret vandbaseret glidecreme og en lille håndholdt vibrator. De fik besked på at onanere tre gang om ugen i seks uger på følgende måde: Vibratoren placeres på undersiden af glans under onanien, som de så skulle holde inde med, når de mærkede, at udløsningen var lige op over.

Når tingene var faldet lidt til ro igen, men uden at miste pusten (læs: erektionen), skulle de fortsætte den vibratorstøttede onani. Dette skulle de gøre tre gange, hvorpå de måtte komme, hvis de ville.

Deltagerne måtte gerne onanere på andre måder i perioden og også dyrke sex.

En gruppe af deltagerne fik også yderligere information om, hvordan udløsning fungerer - en refleks der trigges, når der er seksuelt stimuleret tilstrækkeligt længe. De blev også belært om, at en måde at kontrollere udløsningen er ved at monitorere sin ophidselse og lære sin krops signaler at kende under seksuel ophidselse.

For at forbedre den interoceptive sans (fornemmelsen for hvad der sker i kroppen) mediterede den gruppe også 15 minutter tre gange om ugen, før onani-sessionerne. Her lyttede de til meditationsøvelser, som fokuserede på åndedræt og opmærksomhed på fornemmelser i kroppen.

Disse mentale og fysiske øvelser var en del af terapien.

Konklusion

Og dette er, hvad forskerne kom frem til:

Mænd, der start-stop onanerede med en vibrator, meldte om markant færre symptomer på for tidlig sædafgang, både i forhold til tid inden udløsning, fornemmelse af kontrol over udløsningen, samt om færre udløsninger ved næsten ingen stimulation.

Dog var der ingen nævneværdige forskelle på det hold og på gruppen, som også fik informationer og meditationsøvelser med i pakken - men det kan ifølge forskerne skyldes, at forløbet ikke var langt nok til at have en reel effekt på på holdbarheden. Dog havde den gruppe følt mindre stress og bekymringer over sex og tidlig sædafgang.

Forskerne erkender, at studiet er meget småt, så konklusionerne er tilsvarende mindre bastante. Men da der ikke er fundet bivirkninger ved hverken vibratorbrug eller større kropsbevidshed samt meditation, skader det næppe at prøve tingene af derhjemme.

