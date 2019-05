Hollywoodstjernen Danny Trejo holder macheten klar med avanceret penisring

-- Over artiklen kan du se Danny Trejo i reklamen for Giddy --

Han er mest kendt for sit grumme ansigt, der ofte gør fyldest som tatoveret latino-gangster i diverse actionfilm af den festvoldelige slags som ‘Machete,’ ‘Dusk till Dawn’ og ‘Con Air,’ men nu er han trådt ind i et andet emnefelt, nemlig sex og impotens.

Den 75-årige tidligere indsatte Trejo støtter nemlig op om en ny gadget, der skal hjælpe mænd med milde potensproblemer.

Folkene bag Giddy, en ny slags penisring, crowdfunder for tiden på indiegogo.com, så de kan samle penge nok til at sætte den i produktion. Angiveligt er den udviklet af urologer, impotensspecialister, matematikere og ingeniører.

Og de har så sammen fundet ud af at designe den lille ovale klemme/ring, der til forveksling ligner den slags ring, man hænger badeforhæng op i.

I modsætning til en almindelig penisring, der klemmer lige meget hele vejen rundt om roden på penis, er Giddy mere fast og oval, så den presser på de vener, der fører blod væk fra penis, og ikke på de arterier, der leder blod til penis. Det sikrer en fast erektion, Desuden lægger den også mindre tryk på urinrøret, hvilket gør ejakulation til en rarere oplevelse end med en standardpenisring.

Illustration: Giddy.com

Men har Danny Trejo selv udfordringer med sin machete? Noget tyder på det. Til det det amerikanske sladderblad TMZ har han udtalt:

- Hvis du ikke indrømmer, at du har potensproblemer, lyver du, for vi er alle samme mænd. Jeg ved det.

Seksualunderviser og wellness-ekspert Ken Melvoin-Berg, der ikke er involveret i Giddy, ved af erfaring fra BDSM orgier, at penis på mænd over 50 ikke altid fungerer efter hensigten:

- Som seksualunderviser ved jeg, at blodtilførselsrestriktion er første tiltag i behandling af potensproblemer. Jeg har endnu ikke prøvet dette produkt, og jeg støtter ikke ting i blinde, mens jeg har svært ved at se, hvordan Giddy IKKE burde virke.

I videoen er Trejo flankeret af sexolog Shan Boodram og Gina K fra Real Housewives of Orange County. De har næsten nået målet på 25.000 dollars, selvom der er flere uger tilbage af crowdfunding-kampagnen.

Herunder kan du se video, hvor detaljerne omkring Giddys funktionalitet demonstreres:

Det er ikke første gang, Danny Trejo er i kontakt sexindustrien. I 2012 dansede han i pornomodellen Lupe Fuentes’ musikvideo ‘We Are the Party.’

Banebrydende sexlegetøj til mænd giver også kvinder glæde

Penisringe

Ifølge sexlegetøjsekspert JoanB er penisringen ikke kun et hjælpemiddel til mænd, der har svært ved at holde rejsningen:

- Hvis penisringen passer til ens tykkelse af penis, så bliver penis altså lidt tykkere og mere spændstig end normalt, forklarer sexblogger JoanB, hvilket de fleste mænd glædes over.

- Og det giver da helt også os kvinder et ekstra lille kick, kan jeg da godt afsløre, fortsætter den kvindelige sexlegetøjsekspert, der er glad for, at hjælpemiddel-mærkaten så småt er blevet pillet af penisringen.

- Lige som en effektiv klitorisvibrator kan være et godt hjælpemiddel til at komme hele vejen i mål for kvinden, så er penisringen helt klart også et effektivt hjælpemiddel for ham, der indimellem har lidt svært ved at få erektion og/eller holde sig kørende i lang tid nok ad gangen.

- Men alle mænd har mulighed for at blive større og mere spændstig end ellers - og samtidig få sig et lille selvtillids-boost på den konto. For der er altså bare forskel på både synet og oplevelsen af penis i erigeret tilstand, om manden har ring på eller ej, siger JoanB.

